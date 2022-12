Marciniak y otros árbitros que se defendieron de las críticas tras una final de Copa Mundial

El árbitro polaco Szymon Marciniak ha sido blanco de críticas tras la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia por sus polémicas marcaciones, pero no es el primer silbante atacado por su trabajo en una final de Copa del Mundo.

Marciniak encontró el premio que tanto tiempo llevaba buscando con la designación como árbitro principal de la final del Mundial Qatar 2022, que disputaron Argentina y Francia en Lusail, un año después de tener que superar un problema cardíaco.

Sin embargo, esa final se ha convertido en un nuevo problema para el árbitro polaco -que en sus orígenes fue futbolista y militó en el Wisla Plock de su ciudad natal- y tuvo que dar una conferencia de prensa al llegar a su país para defenderse de las críticas de los aficionados franceses y del periódico L’Equipe.

Codesal y la final de 1990

Así como para algunos aficionados Szymon Marciniak impidió el bicampeonato del francés Kylian Mbappé, para otros el árbitro uruguayo-mexicano Edgardo Codesal arruinó el de Diego Armando Maradona con Argentina en la final de la Copa del Mundo de Italia 1990.

La final del Mundial de 1990 la disputaron Alemania y la campeona defensora Argentina -que se había coronado en México 1986. El partido se mantuvo 0-0 hasta que Codesal marcó un dudoso penal por falta de Roberto Sensini sobre Rudi Voller; Andreas Brehme marcó el gol del campeonato desde los 11 pasos al minuto 85.

#Italia90.



El polémico penal de Sensini que cobra Edgardo #Codesal y el gol de Andreas Brehme para la consagración alemana el 8 de julio de 1990.

Relato: Marcelo Araujo Comentario: Humberto "Tito" Biondi. pic.twitter.com/mElyksnp5Y — Diego Jolodovsky (@JoloFutbol) July 8, 2020

“En el futbol ocurren muchas cosas que luego resultan difíciles de creer al recordarlas: es cierto que fue un penal un tanto dudoso que nos permitió marcar el gol decisivo, pero Dios bendito fue justo y dejó ganar al mejor”, admitió después Brehme.

Los argentinos, sin embargo, le recriminaron durante muchos años a Codesal por ese penal y por no marcarles antes uno a favor por una aparente falta de Lothar Matthaus sobre Gabriel Calderón.

A @EdgardoCodesal le van a mostrar mucho el penal inexistente de Sensini a Voller que cobró hace 31 años.



Pero yo le quiero mostrar esto, el penal a @gabihcalderon tras pisotón de Matthäus: mucho más claro y cercano a la jugada.

Dolió mucho en Argentina. pic.twitter.com/twui7FP2Vl — Andrés Yossen ⭐🌟⭐🇦🇷 (@FinoYossen) July 8, 2021

“Nunca he dudado del penalti en la final de 1990. Cuando el jugador argentino estira el pie, no llega al balón; ese fue un punto clave de la falta. Con el muslo chocó el muslo del alemán, pero por otro lado estira el antebrazo; ahí está el vídeo”, explicó Codesal en una entrevista a EFE.

El árbitro mexicano además confesó que le perdonó la tarjeta roja a Maradona por lanzar insultos durante los himnos nacionales frente a las cámaras de televisión. “Todos lo vieron. Le pedí tranquilizarse, más no quiso”.

Un día como hoy, de 1990, Argentina perdía 0-1 la Final del mundo ante Alemania por el gol de Brehme de penal tras un polémico fallo de Edgardo Codesal. Pero antes, sonaron los himnos y todo Roma silbó la canción patria, provocando una reacción de Maradona por siempre inmortal. pic.twitter.com/wFCBoC6wTm — TyC Sports (@TyCSports) July 8, 2019

Howard Webb y la final del 2010

Seis años después de su claro error en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre España y Países Bajos, el árbitro inglés Howard Webb lo admitió y confesó que “estaba abatido” por no expulsar al neerlandés Nigel de Jong

En el primer ti.mpo del partido, De Jong dio una fuerte patada con los tachones por delante sobre el pecho de Xabi Alonso. Para sorpresa de jugadores y aficionados, Webb no expulsó al neerlandés y solo le mostró tarjeta amarilla.

12 years ago today:



Nigel de Jong vs Xabi Alonso.



Someone fetch the magic sponge…



pic.twitter.com/WW2Jl46bo8 — A Funny Old Game (@sid_lambert) July 11, 2022

“Xabi Alonso cabeceó el balón hacia David Villa y en ese momento Nigel De Jong se chocó contra él. Justo en ese momento yo estaba detrás de Alonso, por lo que no pude ver el impacto. Ninguno de mis ayudantes me dijo nada por la radio y por eso mostré una amarilla”, reveló Webb en 2016, en su libro autobiográfico The Man in The Middle.

Webb, el mejor árbitro de Europa en esos años, aseguró que no se sintió intimidado ni tuvo presiones para no expulsar jugadores, aunque al ver la jugada en el descanso de medio tiempo, se sintió avergonzado. “Sentí que había fallado en la final de un Mundial. Volví al campo con el corazón palpitando a mil por hora”.

Para fortuna del árbitro, España ganó 1-0 en tiempo extra y su decisión no se reflejó en el resultado final. Sin embargo, hasta la fecha es recordada como una de las mayores pifias en Copas del Mundo.