La carta de Enzo a Messi cuando tenía 15 años; ‘Cómo va a convencerte uno que es humano’

Hoy millones de personas aplauden a Lionel Messi tras ganar la Copa Mundial de Qatar 2022, sin embargo, hace no mucho el futbolista era fuertemente criticado incluso en su natal país y renunció a la Selección Argentina, por lo que un adolescente Enzo Fernández le pidió que no lo hiciera.

Messi se ha quitado un gran peso de encima siendo campeón del mundo ya que, a pesar de haber ganado antes un Mundial Sub-20 y una medalla de oro olímpica, se le criticaba por no conseguir un trofeo mayor con la Albiceleste y hasta se le etiquetaba como “pecho frío” por no ser igual de determinante que con el FC Barcelona.

¿Por qué Messi renunció a la Selección Argentina?

Lionel Messi renunció a la Albiceleste en 2016 después de perder en la final de la Copa América ante Chile por segundo año consecutivo. El astro sentía que estaba en deuda con sus compatriotas, pero también que era fuerte e injustamente juzgado.

“Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros no nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo”, dijo Messi en 2016 ante medios de comunicación.

La carta de Enzo Fernández a Messi en 2016

Cuando Lionel Messi comunicó su renuncia a la Selección Argentina, su ahora compañero Enzo Fernández tenía solo 15 años de edad y no era todavía futbolista profesional, pero le escribió una carta a la ‘Pulga´ en Facebook para casi rogarle que no lo hiciera.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos”, escribió Enzo.

Esta es la carta completa que @Enzo13Fernandez le escribió a @Ieomessiok en 2016, y que se menciona en la crónica «La valija de Lionel». pic.twitter.com/OO8ABUVAFd — Hernán Casciari (@casciari) December 22, 2022

¿Qué opina Messi de Enzo Fernández?

Enzo Fernández, surgido de River Plate, ahora juega en el Benfica de Portugal. El mediocampista y Messi -11 años mayor- anotaron los dos goles con los que Argentina venció 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022. El centrocampista contó que Messi planeó la jugada y le dio instrucciones, luego lo felicitó por su golazo.

“Es impresionante. Destacó muchísimo en River y lo hace ahora en Benfica. No me sorprende el nivel de Enzo, porque ya lo había cruzado en Champions y noté cómo juega. Es un chico espectacular, un chico muy humilde y un jugador importantísimo para nosotros. Su golazo liquidó el partido”, expresó Messi ante los medios.