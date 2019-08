Y Tláloc, ya atacó ayer

Fuente: Cortesía

El hecho de que empiecen las lluvias en la Sultana del Norte es un gran alivio por muchas razones para nosotros sus habitantes, sobre todo después de los calorones de canícula que se dan cada año.

Por ejemplo se disminuye la contaminación, se esclarece el cielo, la temperatura de la Ciudad mejora y por supuesto se “riega” a toda el Área Metropolitana y los árboles absorben el vital líquido.

El problema con las bendiciones del dios Tláloc, que siempre era bien recibido por nuestros ancestros, es la mala acción y comportamiento de nosotros los mortales.

Y es que lamentablemente con las lluvias del sábado por la tarde y noche hubo dos muertos y daños a decenas de vehículos, así como el retraso de varios vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El dios Tláloc con las lluvias se hizo presente y es algo que no podemos controlar, el problema es saber si estábamos preparados para recibirlo y gozarlo y no que todo se volviera en un padecimiento con tragedias, del cual solamente las autoridades y nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de sí poder controlar, y de lo cual en cierto modo somos responsables. Las dos personas que fallecieron a consecuencia de las lluvias fue porque pisaron cables eléctricos y eso se podría considerar un accidente, estos es, algo fortuito. Pero en el caso de los 43 automóviles que quedaron varados fue en una avenida y a que no se imaginan cuál avenida y a qué altura…. A ver piénsenle….

Pues, con la novedad que fue en el complejo vial Fidel Velázquez y Manuel L. Barragán, ¡Qué novedad! El mismo lugar que en el 2003 quedaron bajo el agua 44 automóviles. Sí, ¡ahí mismo!

Recuerdo que en los tiempos en que Fernando Canales era el Gobernador y hubo fuertes lluvias, él personalmente fue a supervisar los trabajos y esfuerzos de las autoridades para ayudar a la gente en ese mismo complejo vial y la situación fue la misma con los autos varados. En ese momento él le dijo a los medios que no se podía con la negligencia de la gente. Que por más que les advertían que no pasaran por ahí lo seguían haciendo y que así no se podía, que la situación rebasaba a cualquier protocolo de ayuda y salvamento.

Y es que la persistencia de los regios también se ve en muchas ocasiones en su negligencia. Creen que ellos sí lo van a poder lograr, que ellos si saldrán airosos de la situación. Se dice que en esta ocasión no hubo cierres preventivos y por eso se “ahogaron” 43 coches.

Considerando que sea cierta esta situación: ¿A poco necesitas que las autoridades te recuerden que si pasas por ahí con el “monzón” que hubo el sábado no te vas a quedar varado?

No se te olvidan las vacaciones, cobrar tu quincena o ir al gimnasio, pero sí se te olvida que cuando llueve mucho ahí se inunda. Esa área es de las partes más bajas de la ciudad y obvio que se va a inundar.

Otro de los factores que provocan que nos inundemos es la gran cantidad de basura que hay tirada por toda la Ciudad.

Nada mas, para que ustedes se den una idea en el municipio de Monterrey se levantaron alrededor de 18 toneladas de basura en alcantarillas y óigame usted bien, apenas el jueves habían sido limpiadas dichas alcantarillas.

Y esto es responsabilidad de los habitantes de Monterrey que haya basura tirada, no le echemos toda la culpa a las autoridades siempre. También en Apodaca, que es parte baja de la Ciudad, hubo inundaciones en el cruce de las Avenidas Santa Rosa y Concordia con, por lo menos, cinco automóviles atrapados en el agua.

Las vialidades en la Ciudad están mal y mal diseñadas y eso es por cuenta de las autoridades competentes, pero el actuar y reacción solamente es propiamente suya. Olvidémonos de lo que sí hicieron, hubieran hecho o no hicieron las autoridades…. pregúntese cómo actuó Usted y que hizo ante las circunstancias vividas el sábado por la presencia de Tláloc, que por cierto ya va a empezar a venir más seguido para que no se les olvide y menos a los que pasan por Fidel Velásquez a la altura de la UNI.

Y para los que anden comprando un inmueble vayan a ver antes de que compren cómo le fue a dicho proyecto para que vea lo que vas a vivir en un futuro, no vaya a ser que también se lo lleve Tláloc.

Nos vemos ¡Hasta la próxima!

