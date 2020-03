Y sigue el coronavirus dando y los mercados cayendo, ¿en qué invierto ahora?

Fuente: cortesía

Estimados lectores estamos viviendo un mundo inestable en épocas de pluri-fundamentales que ya ni sabe uno por dónde vendrá el próximo, sumando a la desaceleración económica en el mundo esta semana el impacto del COVID-19, ha tenido en “jaque” los mercados financieros en específico las bolsas del mundo.

Ya con más de 100 mil casos en el mundo con más de tres mil 400 muertes, el virus ya se encuentra en unos 90 países del mundo cancelando eventos, clases etc.

Las fases o ciclos económicos regularmente son cada 10 años donde más que crisis eran desaceleraciones pero ahora parecieran que después de dos décadas estaríamos tocando ya en una crisis global, regularmente estábamos creciendo de forma marginal con aumentos de dos por ciento del PIB promedio, pero todo indica que estos fundamentales no previstos como el COVID-19 y entre otros fundamentales pudieran aparecer, donde China después de tener alzas en su PIB el 10 por ciento ahora es de cuatro por ciento y México con cero por ciento, con una notorio estancamiento económico, con incertidumbre de política de gobierno y con un sentimiento de inversionistas cautelosos a lo que podría pasar en la Reforma Financiera y Fiscal.

Esta semana me he topado con muchos inversionistas con inquietudes de qué hacer con sus inversiones ante una política económica disminuida en sus tasas de referencia, y no es justificar pero la FED, que es la homologa en Estados Unidos, piensa reajustar aún más, ya con un tasa de siete por ciento en México.

¿Qué hago con mis inversiones?

Estimado inversionista la mejor estrategia en tiempos como los que estamos viviendo hoy es “la madre” de las estrategias y existe desde antes de Cristo y sobresale el EQUILIBRO y ahora se le llama DIVERSIFICACIÓN.

Actualmente la CNBV (comisión Nacional de Banca y de Valores) por medio de la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediadores Bursátiles) certifica asesores o especialistas en asesorar, a prospectos de inversionistas, a tener un portafolio de inversión y perfilarlos donde el resultado te dice que tipo de inversionistas eres tomando en cuenta el horizonte de inversión y la aberración al riesgo, la cual te da al final una estrategia diversificada de inversión ideal al inversionista.

Estoy convencido que teniendo nuestra estrategia de inversión pulverizada estaremos tranquilos en estos momentos o mínimo lo que respecta en los próximos años, mientras la fase de crisis pase por la recesión para que en la etapa de recuperación y auge estemos enriquecidos.

¿Ahora la pregunta cambia a cómo puedo diversificar mis inversiones?

Estamos viviendo un cambio generacional en un mundo donde los bancos se están haciendo “chiquitos” ahora están las FINTECH, la era de los algoritmos y de la inteligencia artificial y tenemos que estar abiertos a nuevas maneras eficientes en operatividad, ya vimos como “pego” al Dow Jones derivado del COVI-19.

Invertir en monedas, índices y hasta trading deportivo con inteligencia artificial sería una estrategia de acuerdo a su perfil correctamente aplicado, pero también en creación de negocios nuevos, inmuebles y considerar lo que la tecnología está en nuestras manos.

En estos momentos es cuando más oportunidad hay para invertir esperando retornos exponenciales.

¡Hasta la próxima!

