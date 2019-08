¿Y a mí quién me defiende del cobro de comisión de la tarjeta?

Fuente: Cortesía

Es la etapa previa de inicio de clases, Usted se encuentra recorriendo las tiendas que ofertan paquetes de útiles escolares, de libros, uniformes y la cuota de inscripción que cada año paga en el Instituto en donde estudian sus hijos, y en cada caso las cuentas superan los dos mil pesos, sumando en forma integrada hasta 10 o 12 mil pesos.

Como también es un contribuyente cumplido, Usted le solicita a los dependientes de las tiendas, librerías y de la escuela que le dé una factura electrónica o Cédula Fiscal Digital por Internet (CFDI) por cada pago y como es mayor a los dos mil pesos en cada caso, pues decide pagar con tarjeta de crédito o débito y entonces, para su sorpresa le dicen que sí, pero que habrá una comisión de 5 por ciento para el crédito y/o de tres por ciento en caso de que sea tarjeta de débito.

Pero sabía Usted que este cobro es ilegal, según la CONDUSEF (https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/911-te-cobran-comision-por-pagar-con-tarjeta)

De hecho, aquí en el EFMTY se publicó una nota (https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/le-cobran-comision-por-pagar-compras-con-tarjeta), en donde Antonio Rodríguez, vicepresidente de Relaciones y Difusión Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) mencionó que en este caso hay una paradoja en el sistema económico, pues mientras que, por un lado la autoridad fiscal incentiva el uso del pago electrónico, por el otro este tipo de prácticas lo desincentivan.

“Por ejemplo, y en específico las personas físicas, si queremos deducir gastos médicos, honorarios médicos, hospitalarios, dentales, laboratorios de análisis clínicos, tenemos que pagarlo con medios electrónicos; si vamos a algún lugar y no está aceptando las tarjetas para recibir el pago o está cargando comisiones adicionales, puede desincentivar. Es una paradoja que hay en el sistema económico y fiscal”, dijo Rodríguez.

De hecho, la CONDUSEF nos dice que actualmente los contratos que los comercios firman sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente. Señala que si un comercio le quiere cobrar la comisión que debe pagar al banco, sólo por aceptar pagos con su tarjeta, Usted puede presentar su queja ante la institución bancaria dueña de la Terminal Punto de Venta (TPV), e incluso, cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento, en donde no sea trasferida esta comisión. Si su queja no es atendida, acude a la CONDUSEF en cualquiera de sus 36 subdelegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.

Eso es y suena fantástico, pero lamentablemente en la realidad muy pocas personas lo hacen, porque es largo y tortuoso. Pues bien, quiero decirle que estas acciones también afectan y atentan contra la industria de la facturación electrónica, y si bien la CONDUSEF tiene la facultad de hacer algo, su apoyo tiene un nulo impacto, lo que más bien se requiere sería que la autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige la regia Margarita Ríos-Farjat, y los legisladores, junto con la ciudadanía, diseñen políticas públicas que al paso del tiempo se conviertan en leyes, pero con “dientes”, que se difundan para que se fortalezca el Estado de Derecho para que así se pongan límites a los abusivos dueños de los comercios que cobran estas comisiones.

Aquí en esta ESFERA COMUNITARIA ya lo hemos dicho, que a 15 años de su nacimiento, la industria de la facturación electrónica en México, ha impulsado con agilidad las operaciones comerciales y ha contribuido fuertemente a elevar la recaudación de impuestos, bajando en forma significativa para el Gobierno su dependencia de los ingresos petroleros.

Habría que agregar que, el modelo, ha generado una base de información que ha permitido rastrear y traer a justicia a personas que realizan actividades de procedencia ilícita. También, ha creado servicios de analítica de datos comerciales y una contabilidad mucho más exacta.

Esta semana Ríos-Farjat estará en Monterrey, y será bueno cuestionarla sobre el por qué existen muchos atentados contra la industria de la facturación como es el caso de las comisiones y las irregularidades detectadas con algunos Proveedores Autorizados para la Certificación de CFDI´s, (PACS), que aquí le hemos comentado. Esperamos que ahora sí responda.

El autor es economista de la UANL con Maestría de Análisis Político y Medios de Información por la Escuela de Graduados y Administración Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey. También es Editor en Jefe de El Financiero MTY.

Opine usted: erivera@elfinanciero.com.mx

