Víctor Romero: Zapatero a tu zapato

Buen día queridos lectores, el martes tuve la oportunidad de dar una charla en Empresur AC, acerca de las cosas que se quedan con el regreso a la nueva normalidad. Platiqué acerca de las apps que durante la pandemia probé para el funcionamiento de la empresa, algunas las usé para la familia, también adopté aplicaciones para mi uso personal, entre ellas una app para inversión en el mercado de criptomonedas (muy recomendable, pero se requiere leer mucho acerca del tema) y otra para hacer siete minutos de ejercicio diario, pero han sido los siete minutos más intensos de mi vida.

Otro de los temas que toqué en la charla, fue el hobbie de implementación de tecnología en la casa, esto puede ser desde configurar unas cámaras IP (instalar y dar de alta en una app) o indagar en cosas más complejas como automatizar la casa e integrar Alexa.

Debo reconocer que fue tentador y lo sigue siendo el subirse al tren del mercado de equipos e insumos de salud, pero como un buen amigo que está apoyando en recabar donaciones para hospitales me comentó: “no es tan fácil, una mala decisión en seleccionar el cubrebocas para donar puede costarle la vida a muchos y desatar el contagio en el sitio”, eso sí es una buena bronca, inclusive donando, no me quiero imaginar la responsabilidad vendido.

Ayer escuché una conferencia que dio Bernardo Flores de Bread, él estudia, aprende y practica hasta volverse experto, después transfiere el conocimiento y finalmente suelta la operación. Haciendo una analogía con la regla de las 10 mil horas, es el tiempo para hacerse experto, entonces es lo mínimo que debería yo de dedicar para hacerme experto en materia de salud.

Ayer hice una pausa para retomar el tema de innovación y uso de la tecnología, la pregunta es ¿cómo podemos aportar en lo que somos expertos?, pareciera de inicio que es complicado, sin embargo al final del camino habrá que adaptar las fortalezas y nuestros productos a un nuevo mercado que probablemente funcione diferente al que dejamos antes de la pandemia.

Para los fans de la tecnología, del 16 al 18 de junio se llevará a cabo una de las ferias más importantes en cuanto a audio y video profesional, la cual será por primera vez en su historia virtual. Varios de los expositores me han mandado correos electrónicos para agendar un tour virtual en el booth, estoy intrigado de saber cómo funcionará la dinámica y también qué impacto tendrá para las próximas ediciones; muy probablemente queden de forma híbrida.

Hoy acompañé la escritura con un café americano elaborado con granos de Colombia, espero pronto darme una escapada para buscar nuevas variedades de café.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia, a los amigos, los veremos pronto.

