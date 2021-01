Víctor Romero: Una Navidad diferente y el CES Virtual

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Recordando los pasajes bíblicos acerca del nacimiento de Jesús, menciona que fue en un lugar muy sencillo y solo estaban presentes su padres, María y José. Así fue en este 2020 la Navidad en la mayoría de los hogares, una celebración enfocada en el fondo más que en las formas, en la base de la sociedad; la familia, pero no las grandes reuniones, sino solo el círculo más cercano.

Les comparto que nuestra celebración fue muy cercana y utilizamos una sesión de videoconferencia para saludar a mi hermana y algunas videollamadas desde la app del teléfono para saludar a algunos amigos y familiares.

¿Cómo cerramos el año? sin temor a equivocarme con un crecimiento agigantado en cuanto al desarrollo, al uso de la tecnología y la virtualidad se refiere. Donde el 5G ahora si toma una relevancia muy importante y creo que ahora se justifica más que nunca su inversión en los diferentes países, 5G aunque tiene ya algunos años implementándose, no se había podido acelerar este proceso. El gran beneficio es la conexión a internet a muy alta velocidad, así que descargar archivos, ver una película es muy rápido y preciso como para controlar un coche autónomo

Algunas preguntas que me hice en estos días fueron ¿qué aprendí en el 2020?, ¿cuál fue mi actitud; de sobrevivencia o de crecimiento?, ¿qué tan ágil fui? Y por último ¿cómo aproveché la tecnología para sortear el año? Preguntas interesantes, leí a mediados de año un artículo que hablaba acerca de que si no había aprendido algo nuevo durante la pandemia, entonces mi problema no era la falta de tiempo, sino la falta de actitud.

La edición 2021 del CES, que hasta hace algunos años había sido la feria más grande e importante de tecnología de consumo, celebrará su edición 2021 pero de forma virtual, del 11 al 14 de enero a través de su página; ¿qué viene?, televisiones 8K y muy seguramente 16K se empezarán a asomar, electrodomésticos inteligentes y robots.

En 2021 ya no podemos seguir con la misma conversación del 2020, ahora sí requerimos aplicar lo que aprendimos el año pasado y ponernos en un “mindset” de crecimiento.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con granos de Colombia, como yo me lo preparé, lo hice bastante cargado para resaltar el aroma y la acidez.

Les envío un fuerte abrazo, deseándoles que este 2021 sea lleno de Salud, Prosperidad, Paz y Bendiciones.

