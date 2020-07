Víctor Romero: Reinscripciones escolares en riesgo

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hace algunas semanas, mi esposa me mostró una fotografía en donde comparaban las aulas de escuela a principios del siglo XX y la única diferencia que noté, fue el diseño de las sillas, la facilidad de distribuirlas y el equipamiento tecnológico (proyector o pantalla). Esta foto me hizo mucho recordar un pensamiento que lo he tenido rebotando en mi mente desde hace ya algunos años, el automóvil; sigue siendo la misma base: llantas, volante, chasis y dos faros al frente, les confieso que el tema de los faros es el que mayor conflicto me causa, ¿cómo debería ser un transporte en el futuro?

La mayoría de las universidades en Estados Unidos y Europa, se han dado a la tarea de invertir en plataformas de aprendizaje en la nube (LMS por sus siglas en inglés), en las cuales se tiene todo el contenido del ciclo, videos, lecturas, exámenes rápidos, tutoriales y es posible agendar asesorías remotas.

En un grupo de whatsapp, me llamó la atención que varios papás preguntaron, están evaluando o ya tienen a sus hijos en un sistema home school, donde la educación es hiper personalizada, claro que requiere no solo a los papás involucrados, sino a la familia completa participando.

Como lo dijo Warren Buffet, “Cuando baja la marea se descubre quien nadaba desnudo” y creo que el sector educativo fue uno de ellos con la pandemia.

La pregunta es, si hoy no son un valor agregado las instalaciones ni la ubicación del plantel, si los papás ahora lo son de tiempo completo y tienen la gran oportunidad de colaborar en el aprendizaje de sus hijos, ¿cuál sería un precio justo para pagar por los servicios de las escuelas?

Escuché a una mamá quejándose de que en la escuela de su hijo, reciben y mandan las tareas por whatsapp; qué tendrá que hacer la educación pública para asegurar el aprendizaje .

