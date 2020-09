Víctor Romero: ¿Qué sigue en los co-works?

Fuente: Cortesía

En la década de los 70´s en la Ciudad de San Francisco se compartía un fax entre emprendedores, hoy se comparte toda una infraestructura tecnológica y comunidad en un co-work.

Ayer fue día de Bookclub, “Dare to Lead” de Brené Brown fue el libro del mes, habla acerca de la vulnerabilidad, muy recomendable para leerlo.

El lunes me recibió Javier García Iza CEO de IOS Offices a quien agradezco el tiempo que dedico para tomar un café y charlar para el tema de la columna del día hoy.

El primer dato que subimos a la mesa, fue el número de desempleo que ha generado la pandemia, en el mes de julio, el INEGI reportó más de 15 millones desempleados en México por Covid-19 y la primera pregunta es, ¿cómo se van a recuperar los empleos?, creo que el emprendimiento es el mejor camino, un porcentaje ya inició su propio negocio y será un potencial generador de empleo.

Estas nuevas empresas que se crearán, requieren un lugar de trabajo, home office es una opción pero otra alternativa han y siguen siendo los co-works; pero ¿por qué es lo más importante en un co-work?, definitivamente el contar con todos los servicios en un mismo lugar, la flexibilidad de trabajar en cualquier ubicación y el equipamiento tecnológico son las principales variables.

Me llamó la atención la anécdota que me compartió Javier, que cuando han dado un recorrido a clientes extranjeros que están buscando una opción para iniciar sus oficinas en México, quedan impresionados de los servicios tecnológicos que se ofrecen en México, me sentí orgullos que en México sabemos hacer las cosas y muy bien.

Asegurar una videoconferencia en alta definición (Full HD) o en 4K, requiere una infraestructura robusta, desde un ancho de banda por arriba de los 400Mbps para poder brindar una excelente velocidad a todos los usuarios, contar con la contratación de dos servicios que se integran a un balanceador (equipo que permite mantener el mismo ancho de banda mezclando el suministro de internet de dos proveedores) y por supuesto el respaldo eléctrico (planta de luz); ahora con el trabajo desde casa, me ha pasado que se va el internet (requerí contratar un servicio adicional) y también que se va la luz (ahí si no hay más que hacer salvo esperar o correr a la oficina)

Quien no ha tenido oportunidad de probar trabajar en un co-work, se los recomiendo ampliamente, con una inversión mensual, pueden acceder a servicios como recepción de paquetería, reporte de llamadas, mensajes, salas de juntas, videoconferencia, seguridad, cctv, cafetería y lo más importante, poder hacer comunidad con otros empresarios y profesionistas.

Los co-works han desarrollado la capacidad de utilizar la tecnología en 360 grados y llegar a personalizar los servicios desde una app; desde donde se puede hacer una reservación o bien, acceder al directorio de miembros y buscar o recomendar un servicio, definitivamente ¡son una tribu!

