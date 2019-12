Víctor Romero: Prótesis en 3D

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Muy agradecido con GSAE (Global Student Entrepreneur Awards) por invitarme como juez para la final nacional, el ganador nos representará en la final Global en Cape Town, Sudáfrica el próximo mes de abril.

Definitivamente la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la creación de nuevos y diversos negocios, me tocó evaluar a uno de los finalistas; Ricardo Cevada y a una chica emprendedora, ambos enfocados en la educación. Me quedó claro que las universidades tienen un gran reto para reinventarse, ya hay cursos rápidos que el único requisito es haber cursado preparatoria, incluso no solicitan el certificado.

Talleres prácticos enfocados por ejemplo en el análisis de datos, programación o manufactura, permiten al usuario aprender, practicar y colocarse como “outsourcing” en plataformas digitales; algunos ejemplos: workana, freelancer, fiverr, people per hour entre otras.

Sin contar que en la web hay videos para aprender o resolver muchas cosas que pasan de manera cotidiana.

Resultado de la tecnología, Francisco Valencia CEO de Prothesia, presentó una solución para diseñar y fabricar prótesis de bajo costo, de tal forma que serán mucho más accesibles, a la medida y de rápida entrega, todo esto a través de un escaneo del paciente, software e impresión digital.

Francisco fue el ganador de GSEA México y será quién represente a nuestro país en Sudáfrica, le deseo mucho éxito en este siguiente paso.

La pregunta que vino a mi mente después de participar en GSEA fue, ¿cómo incentivar la innovación desde la educación básica?; mi esposa me compartió un caso en la escuela en dónde apoya con la clase de valores de un chico de sexto de primaria que no sabía la respuesta a una multiplicación, me dejó sin aliento y con el sentimiento de responsabilidad de hacer que sucedan las cosas en la educación.

Las contrataciones ya se empiezan a hacer poniendo la actitud, las habilidades y los valores por encima del currículo tradicional para algunas posiciones, esto cambia el rumbo de las especializaciones y de la forma de aprender.

Hoy acompañé la escritura con un café de sifón, elaborado con un blend de granos guatemaltecos y kenianos, una combinación interesante de sabores; cítricos y cacao, aromático de intensidad media.

A unos días de celebrar la Navidad, les deseo que sea una fecha llena de paz, de familia y de un nuevo comienzo.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.