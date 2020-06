Víctor Romero: Planeación virtual

Fuente: Cortesía

¿Cómo se planea la estrategia del siguiente año?, ¿cómo se cierra este año?, ¿qué tecnología será la que más se usará en los siguientes 12 meses?.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy tuve la junta de planeación de EO en donde participo en el consejo, como muchas reuniones, no fue la excepción, fue por videoconferencia. El reto, la disciplina de llevar una reunión sin distracciones.

Algo que he aprendido durante esta pandemia es el enfocarme en una sola cosa a la vez, aunque es muy tentador el estar en modo “multi tareas” me he cachado que no es la mejor manera para ser productivo.

Partiendo de una planeación en donde todos debemos llevar el pre trabajo realizado, aunque los pronósticos seguramente ya no son válidos, las reglas han cambiado, los mercados se han movido, los requerimientos del mundo son completamente diferentes.

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que serán más usadas para los siguientes cinco años?, la respuesta sería arriesgada contestarla, lo más seguro es que en los próximos meses, la que proponga en este momento no sea vigente. La videoconferencia sin duda seguirá siendo la más taquillera al igual que servicios para entrega a domicilio desde una app.

La pregunta que más sonó en mi cabeza fue el cómo nos vemos como organización al mes de junio del 2021, pregunta retadora, en base a lo aprendido en los últimos meses, sin duda será la referencia de como volver a acelerar y seguramente será con una estrategia diferente.

Habrá que estar atento a cuáles industrias se empezarán a democratizar, recuerdo que hace tres o cuatro semanas atendí un webinar en donde estuvieron Mark Cuban y Steve Forbes, en donde mi única inversión fue tiempo; hace un año, ¿qué hubiese involucrado ver una charla con estos dos líderes?, probablemente el ticket de entrada, vuelo de avión a la Ciudad sede, hotel, comidas, etc.

Como conclusión, en la planeación para el siguiente año, habrá que añadir la variable “sorpresa” y estar preparados para minimizar el impacto de cualquier vento que no esté en el radar.

Hoy acompañé la escritura con un café expreso elaborado con granos etíopes, acidez alta, aromático y de sabor intenso.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en de 19 años en el ramo de la Industria.

Opine usted: vhrch2502@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.