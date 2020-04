Víctor Romero: Los 7 hábitos tecnológicos

Fuente: Cortesía

Los expertos dicen que un hábito se forma después de 21 días de practicarlo de forma diaria. ¿Cuáles son los nuevos hábitos que estamos formando con la cuarentena? .

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Sonó el despertador a las 6:00 am, lo apagué y me levanté oficialmente a las 6:30 am, me bañé, arreglé y me dispuse a trabajar justo a las 7:15 am acompañado de una taza de café, revisé los puntos importantes para atender varias juntas el día de hoy, me conecté a 5 videoconferencias, atendí un webinar, un evento y trasmití un evento en streaming, comí las 8:15 pm, me conecté para revisar correos y me falta generar una presentación para el día de mañana; calculo que mi día termine entre 10:30 y 11:00 pm, seguramente querré ver un poco de TV, tal vez alguna buena serie y me dormiré cerca de la media noche.

Esta agenda en un día normal probablemente hubiese sido diferente, dos juntas estoy seguro que las hubiese cubierto con un desayuno y una comida invirtiendo cerca de dos horas en cada una de ellas. La virtualización del trabajo se ha vuelto mucho más demandante, urgente y sin tiempos muertos.

¿Cuáles son los hábitos que he generado en estas últimas semanas?

Primero, me levanto más tarde para empezar más temprano, a 10 pasos de mi habitación está mi computadora; he ahorrado tiempo de traslados y gasolina.

Segundo, eficientar las reuniones, con cinco minutos de separación entre juntas he podido atender a un proveedor en Taiwán y conectarme inmediatamente con un cliente en Monterrey.

Tercero, comer en casa, todos los días desayuno, como y ceno en casa, es una bendición hacer las tres comidas en casa con la familia y por cierto, con una larga sobremesa después de la cena.

Cuarto, he podido dedicar mucho más tiempo a trabajar para el negocio que trabajar en el negocio; eficientando los procesos y probando nuevas aplicaciones.

Quinto, Seleccionar y atender solo los webinars y conferencias que cubren el 90% o más de mi expectativa para crecimiento personal, familiar o de la empresa.

Sexto, Empatía con las demás personas, con aquellas que lamentablemente han perdido su trabajo y no tienen forma de llevar alimento a su casa.

Séptimo, menos atención a las redes sociales (en promedio 50 minutos al día) y menos noticias negativas. En época de crisis un buen consejo que recibí es el de ver la parte buena de lo malo

Tú, ¿qué nuevos hábitos te ha generado la tecnología y el estar en casa?

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con granos de varias regiones de Veracruz, tostado medio, acidez alta y un sabor profundo a cítricos.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia, a disfrutarla, ahora que se alargará la cuarentena.

