Víctor Romero: La tecnología después del COVID-19

¿Hacia dónde se dirige la tecnología después del COVID-19? Es muy probable que dé un giro importante hacia el cuidado de la salud, pero ¿cambiaremos nosotros algunos hábitos? O ¿se nos olvidará en cuanto termine las restricciones de la pandemia?

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la lectura de la columna de café y tecnología de esta semana.

A finales del año pasado, estaba en la desidia si asistir al evento del ISE en Ámsterdam, empezaba a escucharse del coronavirus en China y esto me generaba dudas de viajar, al final, decidí atender el show, lo primero que llamó mi atención es que una de las grandes marcas de electrónica en el mundo, no asistió a la expo, la asistencia en general fue poca, los cuidados eran bastantes pero no como lo que estamos viviendo en este momento.

Muchas de las tendencias que vi en el ISE, no se han podido implementar y no estoy muy seguro si finalmente se están produciendo los nuevos lanzamientos que se presentaron. La tecnología ha dado un giro impresionante en estas semanas, impresión 3D a cobrado una relevancia importante al fabricar accesorios para duplicar la capacidad de asistencia de un respirador; la misma tecnología de respiradores, cómo democratizarlos y hacerlos accesibles.

Sistemas de videoconferencia en la nube, tomaron un valor importante en el mes de abril, al igual que los servicios de internet. En el área de cuidado de la salud, los esterilizadores por UV o por método de “mist” (vapor de agua) con carga eléctrica, han vuelto a tomar las primeras posiciones en el mercado.

Recuerdo que después de la influenza N1H1, una semana después de retirar las alertas, la vida de todos volvió a la normalidad, incluso, los equipos esterilizadores, cubrebocas, gel antibacterial, etc, etc, quedaron inventariados y guardados en la casa, creo que pronto se nos olvidó los cuidados que habíamos tenido.

Cuando pasemos la alerta de la pandemia, debe ser un compromiso de cada uno de nosotros ser personas diferentes, empáticas y con una mentalidad de consumo y prioridades diferentes.

Leía un artículo de la firma Deloitte Consulting y presentan una gráfica donde se ve claramente que nos llevará el resto del año para recuperarnos de la recesión económica.

La tecnología basada en la nube, definitivamente llegó para quedarse, hemos aprendido una nueva forma de trabajar y colaborar, las oficinas serán mucho más simples y requerirán equipos versátiles para conexión y colaboración sin importar en donde estén los participantes. La inteligencia artificial jugará un papel importante en las plataformas de cuidado de la salud y en la colaboración en equipos de trabajo.

Hoy acompañé la escritura con un buen café americano, elaborado con granos de la región de Colombia, aromático y de sabor intenso.

Por favor manténganse seguros y en casa, a disfrutar de la familia en este fin de semana .

