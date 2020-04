Víctor Romero: Juntas de consejo

Fuente: Cortesía

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la lectura de la columna de esta semana de café y tecnología.

Recibí una llamada para atender una necesidad muy específica, llevar a cabo una junta de consejo de forma virtual, donde cerca de 100 consejeros se unirán para votar la asamblea.

Interesante todas las medidas que deben tomarse para llevar a cabo una asamblea de forma virtual, empezando por el tema legal, los protocolos a seguir para delegarse y de esta forma poder llevarla a cabo lícitamente.

El draft de la NFL, también fue de forma virtual por cierto.

La coordinación es la columna vertebral para que sea un éxito un evento de esta magnitud de forma remota, se requiere que los participantes cuenten con conocimiento básico del uso de sistemas de video conferencia en la nube, aunque estoy seguro que para muchos ya es algo rutinario conectarse a una reunión; un evento así se requiere cero errores; asegurar que el audio y el video se escuche y se vea (es común que de repente se nos olvide quitar el “mute” antes de empezar a hablar).

Una mesa de ayuda también es esencial, si en un congreso se requieren mesas de información y registro, con mayor razón se requiere toda una plataforma de ayuda para brindar soporte a quienes atenderán el evento y un equipo de trabajo dedicado para dar soporte a los panelistas.

Generar el minuto a minuto del evento, es muy probable que sea prácticamente un libro, pero es quien dictará la agenda.

Una de las grandes ventajas de realizar eventos de gran magnitud de forma virtual, definitivamente es bajar los costos de traslados, reducir la inversión de llevarlo a cabo, una plataforma de “webinar”, set virtual no rebasa los dos mil usd de inversión y la buena noticia es que solo es un único pago a diferencia de ejecutar un congreso de forma presencial donde se requiere considerar la renta del lugar, personal para atenderlo, equipo de audio, video y registro, así como la escenografía, traslado de los panelistas, etc, etc.

Un formato para atender un congreso o asamblea puede extenderse ilimitadamente a través de plataformas de streaming, a diferencia de un programa televisado, el contenido queda grabado en la nube “on demand”, la inversión para este tipo de plataformas empieza en los seis mil dólares.

El mundo continúa con sus actividades, lo único es que ahora se hace de forma diferente y que cada día se genera una nueva idea para enfrentar los retos de quedarse en casa.

Hoy acompañé la escritura con un café expresso, elaborado con granos de Sudamérica, intenso, acidez alta y un aroma profundo a café, un toque a cacao al cierre.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia.

