Víctor Romero: Invertir en tecnología desde la Dirección General

Es muy diferente revisar un proyecto como partners que como proveedor y cliente en cuanto a tecnología se refiere.

Estoy seguro de que en muchas ocasiones el presupuesto presentado para un proyecto de tecnología ha sido o lo han tenido que rechazar, ¿la razón?; creo que no hay una en específico y se me vienen varias a la mente: no hay un valor significativo en la propuesta como para aceptarla de inmediato, la solución pudo haberse enfocado en lo óptimo y por lo tanto quedar fuera de presupuesto o bien, la inversión en dicho proyecto no impacta significativamente a los KPIs del cliente.

Me inclino que para autorizar un proyecto de inversión tecnológica por parte del director general y hacer el “match” con una propuesta presentada por el proveedor que sea de alto valor, tienen que suceder dos cosas: la primera, que el proyecto sea enfocado en lo funcional y no tanto en lo óptimo, esto ayudará a bajar la complejidad y encarecimiento de la solución, la segunda cosa que debe suceder es que el proveedor de tecnología proponga una solución relevante para el cliente, que impacte verdadera y positivamente y de esta forma se justifique la inversión.

Esta formula funciona mucho mejor si es vista desde una plataforma de “partners” y no precisamente como cliente proveedor; esto permite crear un ecosistema para resolver problemas y de alguna manera se comparte el riesgo.

Siendo así, a través de generar un vínculo para el ecosistema tecnológico, diferenciando entre lo óptimo y lo funcional sobre una plataforma de “partners” se vuelve mucho más fácil la toma de decisión para la adopción de la tecnología.

Bien dice un proverbio chino “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora”, no esperemos a qué nos rebase un problema que pudimos ver y atender con antelación mediante la tecnología.

