Víctor Romero: Hyper screen

A pesar de la pandemia, el CES hizo honor a su “core” (principal actividad), la tecnología; se llevó a cabo la edición 2021 de la feria de electrónica de consumo más grande del mundo.

Robots, Tvs oled 8K, bocinas 360, lentes inteligentes, refrigeradores con reconocimiento facial entre otras muchas cosas que se presentaron en el show del CES este año.

Me llamó la atención uno de los productos ganadores de las propuestas más “enganchadores” del CES 2021, fue un control remoto de la marca Samsung con celdas solares para recarga del control; me llamó la atención porque lejos de hacer una disrupción en el mercado de controles fue una mejora que pudo haberse hecho hace 10 años. La pregunta es: ¿qué mejoras están a la mano que con tecnología o metodologías ya conocidas y probadas no nos hemos dado cuenta? .

Mercedes Benz fue quien presentó uno de los productos más taquilleros del show, el “Hyper screen”, no por el tamaño o porque sea una gran televisión; sino porque es un Display que abarca todo el frente del automóvil brindando información a través de sensores, cámaras e historial de manejo, por fin se pudo traducir en un dashboard toda la información que genera un automóvil.

La marca coreana LG, se llevó el award en este año con su TV oled C1 8K, una lástima no poderla ver en vivo y a todo color.

El 2021 en la electrónica de consumo, significó reforzar la tecnología enfocada a la salud y el bienestar, desde medidores de signos precisos, portables y de precio muy accesible, hasta programas de entrenamiento inteligentes para utilizarse en casa y de alguna forma sentirse como en una clase presencial.

¿Qué pasará en este año?, como me decía un buen amigo, quien trata de adivinar el futuro, lo más probable es que se equivoque; pero tomaré el riesgo para compartirles lo que visualizo.

2020 definitivamente fue un año de reinventarse y de darle varios giros al barco, sin embargo solo se quedarán algunas prácticas y estrategias, hubo personal que antes de la pandemia eran “Rock Stars” y en la pandemia, surgieron otros con habilidades diferentes, la combinación de un equipo con estos dos personajes, definitivamente serán los que crecerán en este año.

Como lo dijo Jeff Bezos CEO de Amazon, hay que cambiar del modo de sobrevivencia al modo de crecimiento y 2021 es el momento, es el día UNO, estoy seguro de que muchos lectores están pensando iniciar un negocio, para ellos, déjenme decirles que es el momento de hacerlo, es la última llamada.

Aunque las vacunas están a la vuelta de la esquina, la enseñanza es que la tecnología, la ciencia y la investigación aun no es tan rápida para reaccionar ante un nuevo virus, esto fue una pequeña probadita de nuestra fragilidad.

Hoy acompañé la lectura con un café soluble sabor chocolate, un café elaborado en Colombia, no soy fan de los cafés solubles, pero este me ha parecido muy bueno, una propuesta diferente para el gusto y para el olfato.

