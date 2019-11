Victor Romero: Golf y baseball en 30 m2

Fuente: Cortesía

En las grandes ciudades y con pocos espacios, es posible vivir la emoción de jugar base ball o golf en un área de 30 metros cuadrados; son las ventajas de los simuladores de juego.

Hoy después de escuchar la charla de Cat Hoke, quien tiene un programa de emprendimiento en Estados Unidos dentro de las prisiones, me impresionó, que en 15 años a graduado a más de seis mil presos y es el programa que genera el menor porcentaje de reincidencia. Realmente eso es una rehabilitar a una persona que cometió algún delito.

Hizo un ejercicio muy interesante para la sensibilización, empatía, vulnerabilidad y confianza de los participantes, yo le llamaría la línea de la hermandad, no se lo platico porque me encantaría que lo vivieran, Cat Hoke estará presente en Inc 2019, que por cierto empezó el día de hoy y estoy muy emocionado ¡porque mañana estaré ahí!

Con algo de tiempo, pasamos a la caja de bateo, literalmente vivimos un partido en área de no más 30 metros cuadrados, un sistema controlado para el lanzamiento de las pelotas, donde se puede controlar la velocidad, el tipo de bola y el juego que se quiere seguir.

Con una superficie de proyección de algo así como 130” en diagonal en formato 1:1 (cuadrado), un proyector de entre cuatro mil y cinco mil lúmenes con la característica especial de poderse ajustar proyectando de manera cruzada, acompañado de sensores permite vivir la experiencia de un juego de baseball.

Hace 10 años recuerdo haber visto en infocomm los primeros simuladores de golf, ahora la PGA cuenta con centros de golf en los aeropuertos, donde se puede seleccionar entre un torneo en un simulador o bien, practicar con el putter en pequeñas áreas abiertas.

Los simuladores son lo más cercano a una experiencia viva de jugar a comparación de hacerlo en Realidad Virtual, definitivamente el tamaño de la proyección, la resolución y la brillantez del equipo, es indiscutible para que la experiencia se vuelva fuera de serie.

Hoy acompañé la escritura con una cerveza 0.0 alcohol, de verdad que sabe igual una cerveza pero no pega absolutamente nada. Para haber tomado el bat de baseball después de 30 años, no me fue tan mal, estuvo muy divertido.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.

