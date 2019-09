Victor Romero: ¿Está muerto el cable coaxial en video?

Fuente: Cortesía

“Ya no utilizo coaxial por que mi señal es alta definición, está obsoleto y prefiero instalar cable categoría 6”, esta es una de las afirmaciones que más me he encontrado en la industria de audio y video.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

¿Cómo les fue de puente? Y ¿cómo va su semana corta?, siento que me faltaron días después del asueto del lunes.

Con la entrada de los extensores de video al mercado, según recuerdo debió haber sido hace unos 10 años, por cierto, los primeros, requerían dos cables cat5 para extender una señal hasta 30 metros; la mayoría de las redes de video se empezaron a diseñar sobre cat5, posteriormente evolucionó a una red de video sobre IP, la cual funciona como un “matrix” de video sobre un protocolo de red (IP´s).

Sin embargo la distribución de video se puede realizar también a través de una red de cable coaxial (RG6), esto no significa que sea obsoleto debido a que la señal que viaja en el cable es alta definición. ¿Recuerdan el apagón analógico?, bueno, este apagón se refirió que la señal que durante muchos años se utilizó para la televisión abierta (NTSC) fue reemplazada por una señal digital (ATSC), por ello es por lo que los canales locales los podemos sintonizar en FullHD y los identificamos por ser canales como: 10.1, 12.2, etc.

De la misma forma, se puede convertir una señal que es entregada por HDMI a una señal RF digital y que viaje por un cable coaxial, de esta forma, poder distribuir el audio y video de forma digital y en alta definición, esto significa que no hay pérdidas en la calidad de la señal.

identificamos esta señal por el tipo de conector, BNC (conector especial que cuenta con un candado para evitar se desconecte del equipo); esta señal viaja también por cable coaxial.

Como conclusión, el cable coaxial sigue vigente para distribución y transmisión de video en alta definición y dependiendo del proyecto, puede ser una buena alternativa para resolver un proyecto.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.

