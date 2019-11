Víctor Romero: El transporte público en México

Fuente: Cortesía

En países como Suiza, Alemania y España, han apostado por el transporte eléctrico y de gas natural, en México aún no hemos podido hacer esta transición en por lo menos las principales ciudades.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

El día de hoy se llevó a cabo la tercera jornada del programa de Accelerator de EO, en dónde saludé a varios buenos amigos, muy recomendable estos programas para escalar y acelerar empresas que ya pasaron la etapa de incubación.

Hace un par de años que visité Zurich me impresionaron dos cosas, la cultura de manejo y el transporte público; tranvías para la mayoría de las rutas, trolebuses, tren eléctrico para las distancias más largas y un sin número de personas en bicicleta.

Recuerdo de niño en la ciudad de México alguna vez haber tomado un trolebús, y ver las vías del tranvía, algo que cuestiono a algunos conocidos que están en la política, es, ¿en qué momento decidimos frenar la continuidad al transporte eléctrico y sustituirlo por camiones de diésel?, desafortunadamente no he recibido hasta hoy una respuesta convincente.

Me llamó la atención un proyecto de una startup acerca de instalar sistemas de medición en diferentes puntos de la Ciudad de Monterrey y área metropolitana, para proporcionar información a colegios y deportistas acerca de la limpieza del aire y puedan decidir si es saludable realizar actividades físicas en ese momento, cuando un sistema eficiente podría minimizar estos índices.

La red eléctrica no solamente proporciona energía, sino también es capaz de ser “Carrier” (Portadora) de señal de internet, por lo que el transporte eléctrico se vuelve no solo no contaminante, sino rastreable y también el poder entregar valor agregado de voz y datos.

Con todos estos beneficios, ¿qué nos falta en México y sobre todo en los estados del norte para empezar a migrar a estos sistemas de transporte?, incluyendo el transporte público de gas natural tan utilizado en nuestro país vecino.

Hoy acompañé la escritura con un café americano bastante cargado (como me gusta), aromático e intenso su sabor, aunque no es la misma experiencia de un expresso, también lo disfruto mucho.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

