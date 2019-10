Victor Romero: Customer Experience Jorney Transformation

Fuente: Cortesía

El día de ayer me di unos minutos, bueno en realidad fueron un par de horas en reflexionar lo que he visto, aprendido, vendido y colaborado a lo largo de 23 años en la industria de audio y video.

La primera pregunta que me hice fue: ¿qué no he visto en la industria de audio y video, que tal vez desde otra industria (por ejemplo TIC) sea muy obvio de ver?

Buen día queridos lectores, muchas gracias por tomarse unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Últimamente, el término más usado ha sido “transformación digital”, básicamente es utilizar la tecnología para hacer más con menos, apalancarse de procesos y de disciplinas como la inteligencia artificial para predecir y tomar decisiones.

La integración de equipos de trabajo dentro de los grandes corporativos con la finalidad de exponenciar la transformación digital dentro de sus procesos para impactar hacia afuera, creo que ha sido uno de los más grandes retos de la transformación.

Sin embargo, ¿qué sucede con el usuario?, el que cada vez es mucho más difícil de sorprender, que es un usuario educado en lo que compra desde hace ya algunos años. Ya no es suficiente solo el “Customer Journey”, ni tampoco el “Customer Experience Journey”, se requiere de un mayor impacto y con “soul”.

El “Customer Experience Jorney Transformation” es la digitalización de la experiencia del cliente, donde la inmediatez lleva la prioridad, aquí es donde el pronóstico del fundador de Google converge con muchas disciplinas, mercadotecnia, inteligencia artificial, sistemas, audio, video, control para mantener una solución “always on”.

Diseñar simple, en dos áreas, lo de afuera y lo de adentro, donde escuchar y entender serán los puntos clave para un sistema perfectible.

Pero ¿Cómo identificar la transformación digital en la vida cotidiana?, un ejemplo que estoy seguro que a la mayoría nos a pasado, es cuando estoy hablando o buscando un tema en específico, de repente en mis redes sociales en mi teléfono, empiezan a aparecer anuncios y promociones justamente de lo que estaba buscando, la analítica se encarga de estudiar nuestras búsquedas, publicaciones, conversaciones, etc para que una máquina de inteligencia artificial, seleccione y envíe información de valor en base a la analítica.

El gran reto para la industria es la seguridad de la información y lo más importante, la actualización de leyes y reglamentos para regular el “Big Data”.

Hoy acompañé la escritura con un café expresso en la Biblioteca de la UANL Raúl Rangel Frias.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.