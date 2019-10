Víctor Romero: Cómo vender tecnología en tiempos difíciles

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Platicando con una buena amiga, salió el tema de las ventas, ella está también en el mercado de tecnología, la percepción es que en este año, ha tenido que trabajar más su equipo de ventas, reducir su margen de ganancia para vender mayor volumen, sin embargo la utilidad se mantiene igual a la del año pasado, ¿le suena familiar esta historia? .

Recuerdo la crisis de los 90´s y también la recesión en Estados Unidos por la burbuja por créditos inmobiliarios, son tiempos complicados pero al final del camino, siempre hay oportunidades, creo yo que es cuando más creativo se requiere ser.

Hace un par de meses, me compartía un amigo y colega en la tecnología, que por primera vez en 5 años, en el primer trimestre de 2019 facturó su media de venta anual de años anteriores, ¿le suena también familiar esta historia? .

Lo primero que he aprendido, que para vender la tecnología, se requiere ser observador a los cambios que va presentando el mercado, en una conferencia de Francisco Garza Egloff, mencionaba que los cambios se requieren hacer cuando van bien las cosas, esto permite adelantarse a posibles tormentas y mantenerse fuerte.

Lo segundo, es ser flexible al cambio, aceptarlo y ejecutarlo con rapidez, kodak, blockbuster son claros ejemplos de empresas que no fueron flexibles al cambio y que no estuvieron atentos a la ola de innovación que se avecinaba.

El tercer aprendizaje, lo escuché en una frase, no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo diario, yo diría trabajo de pensar y de crear, aprovechar las relaciones públicas, colaborar con otras compañías, sumarlas y sumarse a diferentes proyectos.

Como he comentado en columnas anteriores, el uso de la tecnología para automatizar procesos y dar seguimiento a prospectos, ventas y proyectos, son esenciales para alivianar la carga operativa; con ello poder enfocarse a lo importante, a la estrategia, a mantener al equipo de trabajo motivado y para buscar nuevas oportunidades con la diversidad de productos que pueden complementar la actividad principal de la empresa.

Hoy acompañé la escritura con un jugo de naranja, el café, viene en camino, se me antojó parar en alguna de las cafeterías del centro de la ciudad, en donde se hay historia desde el primer paso en la entrada de la cafetería, ya les contaré la siguiente semana de la experiencia.

Les deseo un gran fin de semana en compañía de la familia y amigos.

