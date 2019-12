Víctor Romero: Cómo seleccionar un micrófono

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Ayer fue día de book club, compartimos opiniones acerca del último libro de Tony Robbins, “Dinero: domina el juego”; me llamó la atención la propuesta de automatizar un negocio cuando ya está generando dinero, justo es una de las propuestas de la transformación digital, automatizar procesos dentro de las empresas para agilizar, claro que también se puede implementar en ventas.

Entrando en tema, desayuné con un colega de la industria y de verdad que tenía tiempo de no tener una charla tan amena e intensa en cuanto tecnología se refiere. Platicamos acerca de los micrófonos, todos los retos a los que se enfrenta un ingeniero de audio al momento de llevar un evento en vivo.

Me a pasado que cuando le entrego el micrófono a un usuario que no está familiarizado con su uso, puede escucharse muy mal o de plano no escucharse.

Sí algún día ustedes son invitados a utilizar un micrófono, les comparto algunos tips, para la primera experiencia de uso de micrófono, es recomendable sea de mano y preferentemente inalámbrico, la distancia correcta es su puño cerrado quepa entre el micrófono y la boca, quienes tienen voz potente, se sugiere una cuarta (distancia entre los límites de lo dedos pulgar y meñique con la mano abierta); procurar mantener el rango de distancia en todo momento.

Es muy tentador acercarse el micrófono si no se escucha, si es el caso, pedir al operador suba el volumen, por cierto, para saber si está abierto el micrófono, hay que soplar o hacer un chasquido cerca para validarlo, es importante no pegarle, porque se puede dañar la pastilla del micrófono en el largo plazo.

Para quien ya está familiarizado y mientras da su charla utiliza las manos o algún apuntador láser, la mejor opción es un micrófono de solapa, este deberá estar a la altura del pecho, usualmente queda en uno de los lados, por lo que es importante cuidar el voltear y hablar, puede que se escuche muy fuerte.

Si la exposición es dinámica (saltos, correr, moverse mucho en el escenario), entonces es importante utilizar un micrófono de diadema, esto le permitirá hacer movimientos bruscos sin perder el micrófono.

Estos son los tres principales micrófonos, podemos encontrar una gran variedad para estudios de grabación, obras de teatro por ejemplo.

Según estadísticas, el segundo miedo más grande del ser humano es hablar en público, espero pronto se animen a tomar el micrófono y disfrutar de hablar a través de un sistema de audio amplificado.

Hoy acompañé la escritura con un café expresso doble, elaborado con granos de la región de Chiapas, acidez media, aromático y sabor intenso.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

