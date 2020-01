Víctor Romero: Automatizando la renta vacacional

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la leer la columna de esta semana de café y tecnología.

¿Cómo celebraron el año nuevo?, ¿en familia, con amigos o en pareja?, como sea que haya sido, estoy seguro de que la pasaron muy bien, aprovecho para desearles que este 2020 sea lleno de bendiciones, salud y prosperidad.

A un par de día de celebrar el año nuevo, me reuní con un potencial proveedor de servicios para la renta vacacional, me sorprendió que esta compañía diseña y fabrica sus propios productos. Por cierto, preguntando acerca de que si ellos ensamblaban cuando es alto el volumen, la respuesta fue sí, supuse que como muchas compañías, ensamblaban en China pero para mi sorpresa lo ensamblan también en México.

No me había tocado conocer una empresa que se dedicara al diseño y fabricación de electrónica de consumo; me refiero de manera formal (una empresa con sus diferentes departamentos implementados), sí a muchos que de manera artesanal proveían soluciones electrónicas, por cierto, al menos todas las que conocí, instaladas en el Bajío.

Esta compañía presenta en este mes, una solución de control y sensores para automatizar el aire acondicionado; de esta forma poder bloquear el funcionamiento del clima cuando se abre una ventana o la terraza, aumentar o disminuir la temperatura en base a la ocupación del espacio y el clima en el exterior.

Esta solución permite reducir significativamente el consumo de energía, junto con la implementación de paneles solares, permite bajar el costo de recibo de luz y por supuesto, subir la utilidad por renta del sitio.

Automatizar los espacios disponibles para renta vacacional, como dice mi buen amigo Juan Martitegui: “Automatizar significa que son las cosas que Juan no hace”, por lo tanto permite dar acceso, monitorear y controlar sin necesidad de estar presentes, para que sea un ingreso completamente pasivo.

Por último, existen ya servicios de administración que se encargan absolutamente de todo, del equipamiento tecnológico e incluso de monitorear y asegurar la respuesta en las calificaciones de las diferentes plataformas.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con granos de la región de Veracruz, tostado medio y una acidez muy alta, me hubiese gustado haber probarlo espresso, estoy seguro que es otra experiencia.

Les deseo un muy feliz año 2020, feliz día de reyes y un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.

