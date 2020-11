Víctor Romero: Análisis de datos

Fuente: Cortesía

En un segundo se generan miles de millones de datos a nivel global, sintetizarlos y analizarlos agregan un valor incalculable a la información.

Buen día queridos lectores muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy estuve en el Digital Hub Demo Day, en donde las empresas participantes, estuvieron muy enfocadas en el análisis de datos; desde hacer la predicción del desempeño de las llantas de los camiones, reconocimiento facial para acelerar el abordaje a un avión, firmas digitales así como hasta la integración de realidad virtual y realidad aumentada.

Interesante que buscando información para tomar una decisión, puede ser el parteaguas para lanzar un nuevo servicio que agrega valor a las diferentes industrias y por lo tanto, el nacimiento de una nueva empresa.

Cómo lo he comentado en columnas anteriores, las “Smart Cities” precisamente son inteligentes porque reúnen toda la información digital que se genera en teléfonos, computadoras, tabletas automóviles señales de WiFi, etc; en base a toda la información generada, una “machine learning” aprende y toma decisiones para mejorar el tráfico sincronizando semáforos y rutas de autobuses y metro, todo en su gran mayoría es predecible, bueno, no todo, hemos visto que con el tema de covid-19, lo que teníamos planeado el año pasado para esta semana, estoy seguro que en muchos casos no se cumplieron los planes.

Hoy estaba reflexionando acerca de la velocidad de la información, en milisegundos, los buscadores de internet son capaces de desplegar miles de páginas de la información solicitada en la búsqueda, así que encontrar información es extremadamente veloz, entonces, ¿por qué las empresas tardamos tanto en dar una cotización de un servicio o de un producto?, ¿Cuál es el siguiente paso en los negocios B2B (negocio a negocio) sin importar el tamaño de la mercancía y el volumen de producto, esto debería de ser un proceso tan sencillo como dar un click en la página web de nuestra empresa.

Tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de Germán Madrazo quien terminó en último lugar en la prueba de fondo de 15 km y festejó como medalla de oro, realmente una historia de vida impresionante vale la pena escuchar su charla, 30 años para cumplir una promesa a su abuela y lo logró, participar en las olimpiadas de invierno en 2018.

Hoy acompañé la lectura con un café elaborado con granos de Colombia, un sabor intenso, aromático y acidez alta, con la frescura de la tarde una buena combinación para cerrar el día.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia, que disfruten este puente que comienza mañana! .

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.