Víctor Romero: Adiós Best Buy

Dos señales importantes el cierre de Best Buy, crecimiento de la venta en línea y el no poder asegurar rentabilidad en el país.

Después de 13 años de operar en México, Best Buy cierra sus puertas en México, recuerdo el año en el que fue anunciado que Best Buy venía a México, a quienes vivimos en el norte, cuando visitamos las ciudades fronterizas en Estados Unidos, Best buy es un a parada obligada. Inaugurar la primera tienda en México, significó el acceso a una tienda de venta de tecnología para todos, desde mi punto de vista, hicieron muy buen trabajo, la experiencia de comprar en bestbuy en Estados Unidos y México es muy similar.

Pero ¿quién ganará este mercado que deja Best Buy?, muy probablemente amazon y mercado libre se llevarán una buena tajada del pastel. Las tiendas de venta a crédito también serán partícipes de un porcentaje importante del mercado.

Platicando con mi esposa, una tendencia que ha tomado fuerza en las ventas por internet, sobre todo en el mercado de maquillaje, las influencers de redes sociales, empiezan a maquilar sus propias marcas y comercializarlas a través de la red, será interesante el resultado de vender en nichos específicos.

Best Buy es una muestra de lo que ha dejado una pandemia conjugada con un decrecimiento económico, pero el dinero al igual que la energía, se mueve; el reto para las empresas es moverse ágilmente para encontrarlo.

El día de ayer terminé de leer un caso acerca de Starbucks, es un claro ejemplo de cómo la tecnología vuelve ágil a las empresas y esto se transforma en rentabilidad, la innovación constante y el mantener una oferta de nuevos productos al mercado cautivo, es uno de los éxitos de la marca.

Durante este año, veremos muchas empresas transformarse, pero quienes no lo alcancen a hacer, muy probablemente morirán.

