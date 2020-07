Víctor Romero: 46 robots operan un restaurante en China

Fuente: Cortesía

A inicio de año, en la ciudad de Dongguan, abrió sus puertas el primer restaurante operado con 46 diferentes tipos de robots que preparan y sirven los alimentos a los comensales.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hace dos años visité la planta de KIA en el municipio de Pesquería, NL; fue impresionante ver que el 80 por ciento de la planta funciona con robots y el personal que labora, está en áreas muy específicas de ensamble.

En el libro de Marketing 4.0 de Philip Kolter, menciona que la tecnología reemplazará empleos. Creo que este restaurante es un gran ejemplo de lo que se vislumbra para la próxima década.

La inteligencia artificial y la robótica conjugada permitirá que el sistema identifique al cliente, pronostique su consumo y sea preparado de forma inmediata, los alimentos serán producidos exactamente igual y al franquiciar se garantizará el mismo sabor en cualquier sucursal.

Qué sucederá con el contacto humano? Definitivamente no será eliminado, aunque quién esté a cargo del restaurante probablemente no sea el gerente, sino un ingeniero en mecatrónica para atender cualquier ajuste. Sí se requerirá de personal para las relaciones públicas, a todos nos gusta un recibimiento cálido.

La tecnología evolucionará las habilidades en los empleos, también creo que detonará el arte, muchas más personas involucradas en la creación de arte. Alguna vez escuché un comentario de que los artistas se mueren de hambre y que hay que estudiar una carrera; discrepo completamente de esta frase; hay quien ha rentabilizado el arte y en los siguientes años sin duda tomará mucha importancia.

He aprendido de observar que está sucediendo durante el avance de la pandemia, nadie se escapa de una eventualidad, pensaría que los unicornios azules lo pueden hacer, pero no, Airbnb sin turismo, no funciona; Uber, en donde hay un toque de queda, tampoco es rentable.

Entonces, la base del progreso es la flexibilidad y capacidad de rápida adaptación a una crisis, ¿cómo debería de ser tu trabajo después de la pandemia?, tu empresa ¿se está reinventado?, ¿En qué te ha apoyado o estorbado la tecnología?

Hablando de robots, hoy me preparé un expresso elaborado con granos de Colombia, intenso, acidez fina y un cierre afrutado, la máquina en donde lo preparé, regula la temperatura exacta y la presión que debe ejercer al café para lograr un expresso perfecto.

Aprovecho para recordarles el anuncio que hizo en Gobierno del Estado de Nuevo León acerca de las restricciones en las salidas y sana distancia, en estos días es importante redoblar precauciones. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos la precaución.

Les deseo un extraordinario y seguro fin de semana en compañía de la familia.

