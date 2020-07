Vicente González: ¿Conoces los elementos de fundamento fiscal en tu empresa?

Fuente: Cortesía

Hoy les voy a escribir de cuatro temas que son muy importantes en estos tiempos, el primero, de la planeación fiscal legal lo cual es ya una realidad, el segundo de la exacción ilegal y su concusión el tercero de la discrepancia fiscal y finalmente si vas a cerrar tu empresa, qué tienes que hacer ante las autoridades.

Recientemente, el acto de planeación fiscal ha sido demonizado, sin embargo, quienes lo critican, pierden de vista que el conjunto de estas acciones no constituye ningún ilícito, pues es algo que todos deberíamos de practicar.

Objetivamente, la planeación fiscal no es más que pagar tus impuestos de manera proporcional y equitativa, tal y como lo disponen las leyes. Está en el mejor interés de todos los mexicanos que solo se pague al fisco lo que se debe, no más, no menos.

Planificar el pago de tus impuestos, significa contribuir como es nuestra obligación al gasto público, pero de una manera que no sea ruinosa para los mexicanos y nuestra economía, que el capital fluya, es la única manera de asegurar el crecimiento económico del país. Ojo, el objetivo nunca debería ser enriquecer al gobierno, sino la mejora de las condiciones de los ciudadanos.

Por otra parte, debemos hablar del cobro indebido de impuestos, (concusión: exacción hecha por un funcionario en provecho propio).

¿En algún momento la autoridad ha determinado el cobro de un impuesto a tu cargo? Los nervios pueden ganar lo mejor de nosotros, pero antes de hacer cualquier cumplimiento, es importante que verifiques la legalidad del monto que te están exigiendo, pues de ser mayor al que por ley te correspondería pagar, la autoridad estaría incurriendo en un delito.

Comete el delito de concusión, el funcionario público que, aprovechándose de sus atribuciones, exija, por sí mismo o por medio de otro, a título de impuesto o contribución, dinero en mayor cantidad a la señalada por ley. No pagues a ciegas, revisa que la determinación sea correcta.

Hablemos ahora de la discrepancia fiscal, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Cuidado si tus gastos son superiores a los ingresos que declaras, este es uno de los factores que la autoridad fiscal observa para el inicio de una auditoría.

La determinación de una falta administrativa, puede derivar en el delito de defraudación fiscal. Toma en cuenta que los cargos que haces en tu tarjeta de crédito, pueden ser presuntivos de tus ingresos.

Por lo anterior, es de suma importancia que en tu declaración anual exista evidencia de todos los ingresos que obtuviste y de todos los gastos que efectuaste, para que, de esta manera, puedas demostrar que no existe discrepancia entre ambos. Todos somos susceptibles, aún y cuando no estemos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Por otra parte, mi último tema es, si a raíz de la pandemia, vas a cerrar tu empresa, como ocurre en Nuevo León y muchas partes de México, hazlo bien. Muchas empresas, derivado de los efectos económicos ocasionados por la pandemia de Covid-19, han sufrido pérdidas importantes, lo que las ha llevado a tomar la decisión de cerrar definitivamente.

Lo que debes hacer es disolver la sociedad, para luego liquidarla en términos de las leyes aplicables; de no hacerlo así, te puede ocasionar problemas legales, desde incumplimiento generalizado de obligaciones legales a delitos fiscales.

No te arriesgues a que en un futuro te sancionen por abandonar tu empresa y dejar de cumplir con sus obligaciones, en lugar de liquidarla.

