Ven poca inversión federal en Tamaulipas

Empresarios de Tamaulipas están preocupados por la lentitud con la que se ejerce el gasto público en infraestructura, refieren que solo el 18 por ciento se ha aplicado.

“La situación del país en economía es crítica, si vemos la cifra del mes de mayo el gobierno federal ha ejercido el 18 por ciento del presupuesto de egresos para infraestructura, que son 400 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido 70 mil millones de pesos”, señaló Jesús Abud Saldívar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se han asignado 700 millones de pesos de un total de mil millones de pesos presupuestados para Tamaulipas, dijo.

Abud Saldívar mencionó que se publicó recientemente que la situación de la construcción ha perdido dinamismo como hacía muchos años no estaba.

Apuntó que la construcción es un referente de cómo está una economía, y si la inversión pública no se refleja a través de la infraestructura hay consecuencias muy graves, advirtió que hay 50 ramas de la industria que se enlazan cuando la construcción está activa.

“Hay daños muy importantes porque no hay desarrollo de las empresas, pensamos el ejercicio del gasto llegará de una manera desordenada y no hay los tiempos para licitar y para planear, será todo a prisa, aunque tiene que haber buenas prácticas para cuidar los recursos, estamos hablando de cinco meses para ejercer un gasto cuando hoy de más del 80 por ciento del recurso que no se ha ejercido”, comentó.