Va coalición fronteriza contra ley en México que impide compra de alimentos y bebidas a menores

La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) en colaboración con varios gremios empresariales fronterizos expresó su preocupación por la nueva serie de leyes dirigidas a la industria de alimentos y bebidas en México.

En un comunicado liberado ayer, el organismo acusó que estas nuevas leyes podrían afectar el comercio entre Estados Unidos (EU) y México e impactar a los miembros colectivos en ambos lados de la frontera.

“Estas iniciativas perjudican la confianza de inversión en México y otros mercados latinoamericanos. Al mismo tiempo, contravienen el espíritu del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La USHCC, junto con los miembros de la coalición, estamos a favor de legislación y políticas que incentiven a nuestros miembros empresariales y nos ayude en nuestra recuperación económica,” dijo Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la USHCC.

Agregó que, “a medida que avanzamos en la economía global en medio de Covid-19, necesitamos trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio, la creación de empleo y que permitan a todas las industrias aprovechar al máximo los acuerdos comerciales como el T-MEC.

“Los gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos mientras que paralizan un estímulo económico crucial para México donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por el Covid-19. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalmente”, indicó.

La nueva Coalición Binacional Empresarial incluye a Albuquerque Hispano Chamber of Commerce, Arizona Hispanic Chamber of Commerce, Border Plex Alliance (El Paso, TX, Cd. Juárez, CHH., Las Cruces, NM), El Paso Hispanic Chamber of Commerce, Greater Austin Hispanic Chamber of Commerce, Los Angeles Latino Chamber of Commerce, Orange County Hispanic Chamber of Commerce.

También a Rio Grande Valley Hispanic Chamber of Commerce, San Antonio Hispanic Chamber of Commerce, Texas Association of Mexican American Chambers of Commerce (TAMACC), Texas Border Coalition, Tucson Hispanic Chamber of Commerce, United States Hispanic Chamber of Commerce, United States-Mexico Border Philanthropy Partnership y a United States Mexico Chamber of Commerce.

La USHCC, junto con los socios de la Coalición Binacional, instaron en la colaboración entre los funcionarios del Gobierno Mexicano, especialmente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía.

“Juntos debemos salvaguardar el libre flujo de comercio y el comercio binacional creado a través de la reciente implementación del T-MEC. Estamos a favor de iniciativas que promuevan la estabilidad económica y faciliten la expansión de inversión extranjera a través de todas las industrias.

“Afirmamos nuestro apoyo a nuestros socios de la industria de alimentos y bebidas en EU, México y América Latina. Esperamos una oportunidad para dialogar e identificar las iniciativas que solucionen los enormes retos de todos los países y economías durante estos tiempos”, detalló el organismo.