Urgen planes de mejora al medio ambiente sin impuestos

Cualquier iniciativa que este enfocada a mejorar el medio ambiente es buena y bienvenida y ojalá hubiera 20 de ellas para reducir la contaminación, pero hay que analizar sus pros y contras, sobre todo ahora con la pandemia y el freno en la economía, ya que no es conveniente hacerlo a través de nuevos impuestos, señaló Alberto Pérez, investigador y catedrático de FIME de la UANL.

“Elevar impuestos no me parece que sea una idea muy acertada, de hecho, los diputados están proponiendo aquí en Nuevo León (NL) crear un impuesto y a nivel nacional se están proponiendo no subirlos a nivel del Gobierno federal, la presidencia ha dicho que no se van a aumentar”, enfatizó.

Refirió que con la pandemia es muy complicado meter impuestos, a pesar de que desde el 2018 y 2019 OCDE había sugerido que México podría explorar la idea de un impuesto a las empresas que contaminan, ya se estudió, y se dice que no es la solución.

La OCDE ha señalado que México es uno de los países que menos impuestos recibe, entonces hay que buscar la manera para que el Gobierno de México reciba más dinero, pero se ha encontrado que México no recibe mucho dinero por impuestos porque tiene muchas lagunas donde empresas muy grandes no pagaban todos los impuesto que deben de pagar o se tardaban mucho.

“Afortunadamente este año hemos visto muchas noticias de que estos empresarios responsables como siempre han empezado a pagar los impuestos, grandes empresas como los fabricantes de papel, fabricantes de bebidas alcohólicas, entre otras se han estado poniendo en línea y han estado pagando parte de esos impuestos que debían”.

Dijo que en NL sí hay que considerar muy bien esto, porque más bien un impuesto podría llevarnos no a buscar el incentivo a dejar de contaminar, y es que cualquier proceso industrial contamina, eso es inevitable.

“Nosotros como seres humanos contaminamos el medio ambiente porque tomamos oxígeno y exhalamos CO2, una empresa por sus procesos puede contaminar menos, el sentido tiene que ser en buscar cómo, sin privar a que las empresas mejoren su práctica industrial, inviertan en sistemas anticontaminantes más efectivos”, explicó.

Antes tener una chimenea era suficiente, ahora hay que meter filtros, hay que meter procesos de tratamiento de aguas, de aire, de desechos sólidos y si cobramos un impuesto por estar contaminando, se puede corregir o correr el riesgo de decir pago mi impuesto y ya no voy a dejar de contaminar.

Finalmente se refleja en un incremento del costo del producto que va a pagar el usuario, (los consumidores), en cambio si una empresa demuestra que ha aplicado nueva tecnología para mejorar tus desechos, sean líquidos, sólidos, en gases, y con eso estás contaminando menos, el gobierno debe buscar la manera de reducir los impuestos, al ser un caso de éxito.

Pérez consideró que los empresarios son responsables y se preocupan por el medio ambiente.

“Si los motivamos a invertir con nuevas tecnologías va a ser más fácil que simplemente cobrar por lo que están contaminando”, aseguró.

Señaló que hay muchas empresas que obtuvieron su certificación de las Naciones Unidas por esa reducción de CO2, “a mí me tocó auditar algunas de ellas, iban a ganar centavos de dólar por lo que habían hecho, y lo importante no era ganar dinero, era ponerse la medalla”.

“Lo único que justifica es que somos una empresa limpia y que podemos poner esa etiqueta de que sí estamos haciendo ese esfuerzo”.