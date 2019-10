Urgen asociaciones globales del acero actuar ante crisis por exceso de capacidad

Diecinueve asociaciones de la industria del acero de Norte y Sudamérica, Europa, África y Asia hicieron un llamado a los gobiernos de los países productores de acero para que refuercen los esfuerzos dirigidos a eliminar el persistente exceso de capacidad en la producción de acero.

Los organismos piden la inmediata implementación de reglas y soluciones efectivas que reduzcan el exceso de capacidad, su impacto y también sus causas. Estas asociaciones enfatizan que los gobiernos deberían usar todos los mecanismos disponibles, así como los foros de negociación incluyendo el “Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero (GFSEC)” del G20.

Lo anterior con el objetivo de asegurar la reducción del exceso de capacidad; eliminar subsidios que distorsionan el mercado y cualquier otra medida que contribuya al exceso de capacidad; defender los remedios comerciales efectivos para asegurar un campo de juego basado en las fuerzas de mercado; apoyar reglas fuertes a nivel internacional contra los subsidios y las preferencias hacia empresas propiedad del estado; mejorar la transparencia y la cooperación; y crear mecanismos sólidos para facilitar la salida de empresas ineficientes.

Nuevo León es un importante productor de acero y sede de importantes corporativos como Ternium, Deacero, Villacero, ArcelorMittal, Tubacero, además destacan AHMSA en Coahuila y Gerdau y Tyasa, en el centro del país.

Las asociaciones celebran la declaración de Ulf Zumkley, Presidente del Comité del Acero de la OCDE, del pasado 30 de septiembre de 2019, en donde expresó graves preocupaciones acerca del inesperado crecimiento en las capacidades de producción de acero durante el 2019, agravando el exceso de capacidad y contribuyendo al aumento de las tensiones comerciales.

Los participantes del Comité del Acero de la OCDE reiteraron la necesidad de mayores reducciones de capacidad de producción en países relevantes en la producción de acero y urgieron a los miembros a extender el “Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero (GFSEC)” más allá de su fecha de expiración en 2019.

“Agradecemos los esfuerzos realizados a la fecha por los países miembros del G20 y la OCDE para atender el exceso de capacidad y por apoyar un campo de juego parejo dentro del Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero del G20 y en el Comité del acero de la OCDE”.

“Desafortunadamente, las reducciones de capacidad y las acciones concretas para remover las medidas gubernamentales que distorsionan el mercado, incluyendo el mercado de materias primas, no han sido adecuadas hasta el momento. Los esfuerzos de los gobiernos para eliminar prácticas que alientan el exceso de capacidad deben ser redoblados. Estamos confiados que los esfuerzos diligentes de Japón, actual Presidente del G20, resultarán exitosos para mantener el Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero (GFSEC) más allá del 2019 y urgimos a todos los gobiernos del G20 y de los países productores de acero de la OCDE, a permanecer enérgicos por todos los medios hasta alcanzar resultados sustantivos sobre el crítico problema del exceso de capacidad”.

Las asociaciones globales del acero que emiten este llamado a la acción urgente son: Steel Manufacturers Association (SMA), American Iron and Steel Institute (AISI), EUROFER (European Steel Association), Canadian Steel Producers Association (CSPA), CANACERO (The Mexican Steel Association), Alacero (The Latin American Steel Association), Brazil Steel Institute, Turkish Steel Producers Association, Republican Association of Mining and Metallurgical Enterprises (Kazakhstan), The Japan Iron and Steel Federation (JISF), European Steel Tube Association (ESTA), Korean Iron and Steel Association (KOSA), Specialty Steel Industry of North America (SSINA), South African Iron and Steel Institute (SAISI), Cold Formed Steel Bar Institute (CFSBI), Association of Enterprises UKRMETALURGPROM (Ukraine), Russian Steel Association, Indian Steel Association and The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI).