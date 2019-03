¿Un sueño empresarial Inter-Generacional?

Fuente: Cortesía

En estos días en que las nuevas generaciones parecen no tener grandes aspiraciones y anhelan calidad de vida sin sacrificios, encontrar empresarios familiares con visión inter-generacional es complicado. Y es que, no sólo se necesita mucha humildad y grandeza para reconocer que “habrá cosas que yo no veré, pero que alguien más verá”, sino un alto nivel de nobleza de espíritu y pasión por el oficio para transmitir un sueño empresarial a seguir; una visión de futuro.

¿Por qué es preciso transmitir un sueño empresarial a los hijos? Porque el poder de un sueño no sólo radica en su capacidad de hacer que nosotros creamos (esperanza), hagamos (disciplina), construyamos (sacrificio) y busquemos la felicidad, el poder o la fama (motivación); sino también, y mucho más importante, en su potencial para unir personas (convencer) y trascender el tiempo y espacio. Después de todo, se trata de que nuestra visión no muera con nosotros; de que alguien más la continúe, reinvente y transmita ¿o no?

Pero, ¿cómo nos aseguramos de lograrlo?

1.- INVIERTE TIEMPO.

Date el tiempo para trabajar con tus hijos: Llévalos al trabajo, dales pequeñas labores, contesta sus preguntas honesta y claramente, moldea su ética de trabajo, cuéntales tu historia (inicios, complejidades)… Al final, compartir tiempo, espacio y proyectos es la mejor manera de generar lazos emocionales, compromiso y responsabilidad.

El vivir, trabajar, gozar y sufrir un proyecto empresarial hace que éste se vuelva valioso. Y lo más importante, que lo adopten como suyo.

2.- COMUNICA TU PASIÓN E ILUSIONES.

Explícales el para qué de tu negocio; la esencia de tu visión. ¿Qué significa para ti este proyecto? ¿Más dinero? ¿Poder? ¿Expansión? ¿Una deuda moral? Déjales claro por qué haces las cosas y desarrolla, junto con ellos, un sentido de destino común.

Aprovecha su adolescencia y adultez temprana. Esta comprobado que las memorias que más impacto tienen en el carácter de un individuo son las que se forjan entre los 12 y 26 años. En breve, se trata de compartir una mentalidad, un hábito, una historia,… de ser comunidad (equipo).

3.- ESTABLECE EL LÍMITE.

¿Cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar por alcanzar este sueño empresarial? ¿Qué NO deberíamos comprometer en el camino al éxito? Aterrizar estos puntos ayudará a quienes “te sigan” a tomar decisiones sensatas, prudentes y de largo plazo.

La intención principal de transmitir un sueño a través de las generaciones es que éstas puedan contribuir, transformar, desarrollarse y ser felices,… no que transiten un calvario o peleen batallas que no son suyas. ¿Cierto?

4.- IMPULSA TAMBIÉN OTROS SUEÑOS.

Los sueños personales cargan una inmensa responsabilidad, especialmente, cuando se comparten con las siguientes generaciones. Y es que, al final, nuestras decisiones afectarán a aquellos que creen y confían en nosotros. Justamente por esto, es sano y deseable que al cabo del tiempo, “nuevos” sueños personales se integren a la visión “original”. La mejor manera de honrar a alguien es continuar su trabajo. La mejor manera de honrarse a uno mismo, es desplegar nuestras capacidades (talento).

¿Cómo puedo ayudarlos a adjudicarse, ganarse y poseer mi sueño? Dejando que lo complementen. Si no, ¿qué harán cuando ya no tengan un sueño “heredado” que seguir?

En conclusión: Si todo sale bien, tal vez un día, aprecien lo que haces/hiciste por ellos, traten de seguir tus pasos y logren aquello que pensaste o visualizaste pero no tuviste el tiempo de hacer y vivir.

Y tú, ¿ya empezaste?

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.