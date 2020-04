Ulises Rivera: Sistemas fotovoltaicos, ¿te estás preparando para el “New Normal”?

Fuente: Cortesía

Muchos hábitos y circunstancias de la vida cotidiana han cambiado, y otras tantas aún faltan por cambiar desde que se decretó pandemia el Covid-19. Aún no está muy claro cuál será el “New Normal”, pero lo que si está claro es que muy pocas cosas volverán a ser como antes del Covid-19, desde el núcleo familiar, empresarial, social y gubernamental.

Lo que llamamos “New Normal” o “la Nueva Normalidad” para las empresas y familias incluye superar dificultades y adaptarse rápidamente a temas como el trabajo desde casa, retos en el sector salud, cadenas de suministro interrumpidas, crisis de ingresos, obligaciones de cumplimiento inciertas y la liberación de nuevos programas gubernamentales nacionales y ayuda del exterior.

No es nuevo que esta contingencia de salud particularmente está poniendo en evidencia muchas áreas de oportunidad para la humanidad entera, como el daño al planeta y sobre explotación de recursos naturales, los desequilibrios en flora y fauna, la falta de acceso equitativo y justo a una seguridad social en un sentido amplio, que terminan desencadenando una crisis económica global sin precedentes. En esta columna me centraré en los impactos al recurso humano como el activo más valioso de una sociedad, empresa o familia, para garantizar la continuidad existencial.

Este “New Normal”, comienza a predecir que el trabajo desde casa llegó para quedarse para una base de la población que no lo tenía considerado así en su normalidad anterior al Covid-19. Las empresas, centros educativos, etc. Tuvieron que desarrollar repentinamente políticas de trabajo a distancia, siendo la mejor manera de ayudar a la economía. Mantenernos trabajando, produciendo, generando valor e ingresos, ya sea empleados, emprendiendo o autoempleados es lo más rentable y seguro en la incertidumbre actual. Otra variable que debemos controlar es buscar eficiencias en costos para no caer en una recesión mayor y pérdida de competitividad frente a los que se adapten más rápido.

Es el momento de asegurar que las personas sean productivas, eficientes y seguras mientras trabajan desde casa. ¿Tienen las herramientas adecuadas? ¿Se está utilizando toda la tecnología disponible para realizar sus tareas conteniendo también los costos? Existe estadística que habla de un incremento entre el 20 y 30 por ciento en el consumo de energía eléctrica, la comodidad al trabajar desde casa es directamente proporcional a la productividad y eficiencia. La climatización para frío o calor es una de las variables más importantes, como también el ambiente de trabajo (silla, escritorio o mesa de trabajo).

Instalar un sistema fotovoltaico (paneles solares) en tu empresa, negocio y hogar es bastante congruente y consistente para cuidar nuestro planeta, lograr un ambiente menos contaminado y más sano, consumir energía eléctrica ilimitada (ya que la fuente es el sol), energía limpia y sobre todo de muy bajo costo, hasta un 70 por ciento por debajo de las tarifas actuales de CFE. ¿Tu empresa ya cuenta con apoyos para que sus empleados, tengan paneles en sus casas? #quedateencasa #ponpanelesynodetengaslaeconomia.

