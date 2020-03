Ulises Rivera: “Sistemas fotovoltaicos, coronavirus y las energías renovables”

Fuente: Cortesía

El reporte del balance al cierre del 2019, liberado recientemente por la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), es bastante alentador y positivo para México en referencia a la adopción de la tecnología fotovoltaica para generar energía limpia y de bajo costo. Uno de los principales temores y dudas de muchos empresarios era que con la llegada del nuevo gobierno federal las energías renovables se desestimularan. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario.

La inversión en energía solar tuvo un avance significativo el año pasado, la energía solar brilló con más de 63 plantas medianas y de gran escala de generación fotovoltaica conectadas e inyectando energía limpia, la capacidad instalada del país es de cinco mil MW siendo un estimado para suplir el consumo de veinticinco millones de hogares. Lo anterior significa una mejor posición de México en generación de energía renovable con un crecimiento de 62 por ciento en materia de producción de energía limpia, solar y eólica.

El brote de coronavirus amenaza con frenar la revolución mundial de la energía solar, mientras temporalmente se reduce el ritmo de suministro de equipos clave para instalaciones solares y eólicos dentro y fuera de China. A medida que los casos de la enfermedad aumentaban durante la semana pasada, los fabricantes encienden las alarmas por los retrasos en la producción, mientras que los desarrolladores dicen que las fechas para entrega pueden verse comprometidas.

Si bien China está comenzando lentamente a volver a trabajar tras un cierre prolongado para contener la propagación del virus, muchas fábricas aún no están a plena capacidad debido a la falta de personal y materias primas. Los fabricantes no están exentos al aumento de sus costos y un golpe para las operaciones en el extranjero por temas logísticos, especialmente si el brote permanece más allá del primer trimestre del año. Por ahora, el impacto en las empresas sigue siendo manejable y se limita principalmente a las áreas de China donde se descubrió por primera vez el coronavirus. El gigante solar LONGi Green Energy Technology Co. ha dicho que no observa ningún impacto significativo en su producción y ventas de paneles, ya que mantuvo inalterados los objetivos de envío para el año, hasta el momento.

Si estás en un proceso de adquisición de equipos o planeando desarrollar un proyecto fotovoltaico, evita caer en pánico, así como no dejarte engañar por casas proveedoras que quieran abusar de la situación para incrementar los costos de tus proyectos. Acércate y asesórate con proveedores y despachos serios bien establecidos en la industria.

El autor es Consultor en Energía Becquerel Power®.

Opine usted: urivera@becquerelpower.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.