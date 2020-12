"Tumba" pandemia la economía de Nuevo León

Si de una cosa están seguros los economistas es de que la pandemia provocada por el Covid-19 durante el 2020 tuvo un impacto negativo en el desempeño económico de Nuevo León (NL), aunque en lo que no coinciden es en el “tamaño” de su afectación.

Así, mientras unos especialistas indican que el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad bajaría poco más de nueve por ciento, otros dicen que la caída sería hasta de 12 por ciento, y algunos otros más señalan que la baja no será de dos dígitos, aunque no detallan en qué porcentaje.

En el año que está por concluir, el principal factor que influyó en la contracción fue la suspensión de actividades no esenciales en las principales economías del mundo, como Estados Unidos (EU), Japón, y Alemania, entre otras, y México y en particular NL, no estuvieron exentos de estas medidas.

Para Jesús Garza, director general de Soluciones Financieras Gamma, el PIB de NL caerá entre un 10 y 12 por ciento durante este año por los efectos de la pandemia.

“Esta caída se debe más que nada al impacto negativo tan fuerte en el sector industrial en el primer semestre del año, aunado a la muy lenta recuperación del sector servicios”, explicó.

Por su parte, Thomas Michael Hogg, director de TMH Consulting & Investment Group, dijo que en el año se ajustaron varias veces las proyecciones del PIB del país, y aunque siguen siendo negativa, “la caída se amortiguó en muchos pronósticos”.

“Así, se proyecta un escenario favorable para la economía mexicana y para la de NL, la cual no disminuirá doble dígito en comparación con el 2019. Aún con la fuerte afectación a la industria manufacturera durante la pandemia, en los últimos meses se pudo recuperar este sector”, explicó.

Agregó que “el manejo de la crisis de parte del gobierno de NL se puede calificar como muy acertado en comparación con el Gobierno Federal y otros estados”.

Finalmente, Joana Chapa Cantú, directora del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, explicó que el paro de la actividad económica durante dos meses fue el principal factor que afectó al crecimiento económico del estado, el cual caería este año 9.86 por ciento.