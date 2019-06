Trust and Believe

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la leer la columna De Café y Tecnología.

Hoy fue la presentación de una nueva serie de proyectores de la marca casio, para la cual me invitaron a dar una charla durante el evento, me sentí muy honrado por ello, por lo que representa la marca y la cultura japonesa.

Entendí que lo más difícil para dar una conferencia, es definir el tema y mucho más cuando se le deja abierto al ponente. Con el reto enfrente, les confieso que para definir el tema, me tardé días, ya tenía uno por la mañana y en la tarde ya lo estaba cambiando.

¿Coincidencia?, alguna vez un compañero de la prepa me dijo que las coincidencias no existen y de verdad que lo tengo comprobado; en fin, ayer se me aparecieron estas dos palabras: “trust” y “believe”, pero ¿qué tienen que ver con la tecnología? Que al final del camino es en lo que he estado involucrado en los últimos 24 años.

Sobre la marcha encontré la conexión y me encanta la idea de podérselas compartir; a lo largo de asistir a diferentes exposiciones y sorprenderme cada momento que veo un nuevo equipo o una mejora en alguna solución, me doy cuenta de que el “drive” detrás de esto es la pasión que me causa cualquier tema que tenga que ver con tecnología. Sin embargo, a lo largo de estos años, para entender esta pasión han tenido que suceder muchas cosas, experimentar, descartar e insistir.

En un taller de liderazgo escuché una frase que decía: “Creer para crear” y para llegar a esto, también se requiere confiar en que así será y en muchas ocasiones es importante soltar. Por ello, el “Trust & Believe” considero que es pieza clave en la innovación y en la generación de tecnología; más aún, cuando se crea de la nada, sin referencia alguna.

Fue un buen ejercicio trabajar en hacer una presentación, me atrevería a recomendarles que intenten hacer una presentación de lo que más les apasiona y se dejen sorprender por el resultado de lo que van a descubrir.

Entrando al tema de tecnología, me pareció una opción interesante para el sector de educación, digital signage e incluso para algunas salas de juntas la propuesta de la 8va generación de proyectores láser led, donde lo más importante para mí de esta propuesta, es el tema de contribuir a la sustentabilidad del planeta, sin generación de residuos de mercurio (por no usar lámpara) y el bajo consumo de energía, definitivamente es una opción verde.

La tendencia para el mercado de audio y video va sobre el tema de la colaboración, de cómo integrar más equipos, sin importar su sistema operativo, para que interactúen entre sí como un solo ecosistema.

Hoy acompañé la escritura con un café hotelero, americano, caray, se fue tan rápido el tiempo que no tuve oportunidad de preguntar de dónde era; aunque me gusta más cargado, oler y disfrutar de un buen café por la mañana, es de lo mejor.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

