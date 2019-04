Tres mitos a derribar para que tú empresa conquiste EU

Cada año, se establecen en los Estados Unidos más de 600 mil nuevos negocios, donde los mexicanos destacan empresas principalmente de distribución y venta de alimentos; distribución y venta de todo tipo de mercancías; inmuebles y servicio de logística, principalmente.

Alejandro Cardona, fundador de la firma de consultoría legal binacional, Cardona Law, comentó que hoy en día es mucho más fácil operar una empresa en Estados Unidos que hace 10 años.

El especialista da algunas recomendaciones para romper los mitos que pueden detener el momento de emprender un camino empresarial en la Unión Americana.

Mito 1.- Es necesario ser residente permanente. Realmente no. Este aspecto no es determinante para establecer una empresa en territorio americano, ya que el sistema fiscal en el país norteamericano no limita la creación de este tipo de entidades a la nacionalidad de quién la constituye.

Mito 2.- Lidiar con el sistema arancelario y de tratados internacionales. Falso. Lo más importante en este punto es entender las complejidades legales y/o regulatorias, contar con la asesoría legal adecuada y entender cuáles son los beneficios o limitantes que esto implica. Por ejemplo, en el caso del T-MEC con el país vecino, destacan las visas con las que es posible trabajar si tu profesión se encuentra dentro de la lista autorizada y con una oferta de empleo vigente.

Mito 3.- La creación y operación de una empresa es lo mismo. Son dos procesos diferentes con requerimientos específicos. Para establecerla no es necesario tener la nacionalidad estadounidense, pero si el caso es operarla, es importante contar con visas como la E2 de inversionista.

Cardona, mencionó que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha vislumbrado cierta cautela por parte de inversionistas, que tienen el interés de comenzar a hacer negocios en dicho país.