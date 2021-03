Tras un año de pandemia, los estragos están latentes

Un saldo de casi 10 mil personas fallecidas y cerca de 170 mil contagiados, son las cifras que el Covid-19 ha dejado en Nuevo León (NL), a un año de que se anunciara el primer caso positivo en el estado, el 11 de marzo del 2020, en este caso en la persona del sampetrino Antonio Pena Rivero, conocido como Tony, un empresario de 57 años, dueño de distribuidor de autos de las armadoras Audi y Porsche.

Pero si bien el impacto para la salud ha sido devastador, el efecto económico ha siso catastrófico y como consecuencia del confinamiento o lockdown para evitar propagar el virus, se llegaron a perder hasta 80 mil empleos formales, se generó el cierre de más de 10 mil restaurantes y aún se mantienen sin poder operar giros como bares, antros, estadios de futbol, festivales, conciertos y salones de fiestas infantiles, por mencionar algunos.

Esto ha dejado miles de pérdidas económicas que, según la Cámara de Comercio (Canaco) de Monterrey, éstas rondaban los 62 mil millones de pesos, solo en los primeros meses de la crisis sanitaria.

Para Jorge Moeller, presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, la pandemia por Covid-19 ha sido la peor de las catástrofes que sufrido el sector restaurantero y aún no se puede dimensionar los efectos reales que ésta ha dejado pues, ni siquiera se sabe con claridad en qué fase se encuentra.

“Ni las devaluaciones o la dolarización, ni las pésimas decisiones que se han tomado los últimos cinco o seis gobiernos, o lo sucedido a nivel internacional como guerras o la caída del petróleo, había afectado tanto al sector como la pandemia.

“Ni siquiera podríamos tener un panorama claro de cuándo se dará la recuperación del sector porque ni siquiera sabemos en qué etapa o fase de la pandemia estamos y, se nos enfrenta una situación difícil con la Semana Santa (…) porque no solo estaremos peleando con el Covid, sino con las otras tres cepas y la influenza. Todavía nos falta aprender mucho”, señaló.

El representante del sector restaurantero en el estado subrayó: “No voy a decir una cifra en pesos y centavos de las pérdidas económicas porque sería un error hablar de dinero cuando se está hablando de que se están perdiendo vidas, pero puedo decir que el resultado ha sido entre un 80 y 90 por ciento menos de flujo, de venta que en el 2019”.

Por otro lado, Guillermo Torre Amione, rector del TecSalud consideró que, el reto más grande que se tiene es, cómo reactivar la economía y mantener las condiciones de salud necesarias para que no se vuelva a tener una crisis hospitalaria.

Opinó que una vacunación masiva simple y con logística local, serán claves.

“El próximo mes, en México va a ver millones de vacunas que, si no tenemos una estrategia de vacunación realmente masiva, entonces vamos a cometer un error dramático, más grande que al primer año de Covid, porque tener vacunas en un almacén cuando la gente va a seguir enfermándose y muriéndose es un crimen más grave que, el de la primera etapa donde no sabíamos. Si vamos a tener una estrategia de prevención sentada en un almacén, yo no lo podría perdonar”, enfatizó.