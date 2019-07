Transportistas paran envíos a la frontera y Monterrey

TAMPICO, Tamps.- Como consecuencia de que el día de ayer los campesinos de Tamaulipas bloquearon varias carreteras de la entidad en protesta por los recortes presupuestales que sufrieron los programas del campo, los transportistas del Sur del estado pararon sus envíos a Monterrey y a la frontera con Estados Unidos.

Los campesinos de la entidad, que se unieron a la protesta a nivel nacional, bloquearon cinco puntos en carreteras del Estado: en el Puente Internacional, en González, Mante, San Fernando y Altamira.

Diariamente entran y salen del puerto de Altamira un promedio de mil camiones que llevan y traen mercancías para todo el país, pero ayer miércoles solo cargaron el 40 por ciento de esos camiones, el 60 por ciento se mantuvieron parados y sin cargar debido a los bloqueos.

“Todo lo que sale de Altamira y Tampico o que pasa de San Luís Potosí rumbo a Monterrey, Matamoros o Reynosa tiene que pasar por ahí, entonces sí hubo una afectación, pocos camiones nuestros cargaron, solo los que iban para San Luis Potosí, a México y a Querétaro, fue como un 40 por ciento, los otros que son destinos del Norte, por estrategia no quisieron cargar, ya que se irían a parar ahí con el sol, no salió carga para esa parte de la entidad”, comentó Leobardo Saldívar, presidente de Canacar en el sur de Tamaulipas.

Advirtió el empresario que a los que van de negocios y por carretera a Monterrey y a los autobuses foráneos les pega porque no están moviendo a la gente.

“Ellos tienen de 20 a 30 salidas al día, viajan de día y de noche, nosotros cargamos en la noche y en el día transitamos, decimos que si no cargamos el miércoles todavía no hay una pérdida porque esto es un tema de 24 horas, si sigue este jueves el paro si habría pérdidas, sería la locura, esperamos que el presidente sea uno que gobierne para todos, porque no creo que este grupo de ciudadanos quieran hacer daño con manifestaciones, es gente que realmente tiene la necesidad del subsidio para seguir adelante”, agregó.