Transformación Digital en el Golf

Hoy fue día de book, de bookclub, analizamos y compartimos comentarios acerca del libro “Scaling Up”, de Verne Harnish, de verdad, muy recomendable este libro, más que de lectura, es un libro de trabajo (workbook).

Definitivamente el golf ha dejado de ser un deporte restringido desde hace ya algunos años, también al alcance de muchos; un deporte demandante de práctica lo hace que requiera cualquier oportunidad y lugar para mejorar los golpes.

Los simuladores de golf fueron los primeros en emprender la mezcla del deporte con la tecnología, sin embargo, no ha sido suficiente.

El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con Dan Lanigan, Director Internacional de Mercadotecnia y con Drew Boatman, Director Internacional de Construcción de Topgolf, acerca de la experiencia inmersiva que los usuarios tendrán al momento de jugar en un nuevo concepto de golf.

Con más de 200 pantallas, un sistema de juego interactivo en cada una de las 90 bahías, audio programado con la iluminación de ambientación del campo, sportbar, terraza y otras diferentes áreas de entrenamiento; se conjugan para ofrecer un espacio de convivencia e integración, no solo para los golfistas, sino también para quien disfruta de pasar un buen rato con amigos.

La terraza estará preparada para presentar conciertos en vivo y también fungir como audio ambiental durante el resto del día, esto es un reto para la selección del sistema de audio.

Será interesante ver la adopción de centros de entretenimiento de esta magnitud en nuestra ciudad y sobre todo la combinación de una comunidad altamente familiarizada con lo último en tecnología y fans del golf.

Platicando con Drew acerca de la integración del VR (Virtual Reality) me comentó que por lo pronto no lo tienen considerado para esta unidad, creo yo que VR no solo está cobrando relevancia en el entretenimiento, sino también en temas de capacitación y recorridos virtuales.

Aprovecho para agradecer a Guido Benassini y a su equipo de Ventura Entertainment por la invitación al evento de la puesta de la primera piedra de este gran proyecto, del cual, Monterrey hospedará el primero de todo el país.

Hoy acompañé la escritura con un café elaborado con un blend de Arábicas procedentes de Asia, América Central y de Sur, con un toque a cacao, con acidez alta y un sabor intenso.

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el ramo de 19 años en la industria.

