TMEC traerá serios problemas: ANEI

El nuevo T-MEC traerá problemas importantes a las empresas de tipo laboral, donde próximamente habrá amenazas hacia empresas mexicanas destacadas por demandas de activistas ligados a sindicatos americanos, advirtió Fernando Turner, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, (ANEI).

“El T-MEC es un acuerdo que hace menos libre el comercio entre México y Estados Unidos (EU) en relación al TLCAN, tiene más restricciones y más condicionantes, lo que hace que la potencia que tenga para reactivar la economía sea muy baja”, explicó Turner en entrevista con El Financiero.

Refirió que “los activistas de EU, van a estar demandando prácticas inadecuadas laborales en un afán proteccionista y el gobierno federal piensa que su entrada en vigor traerá un impulso a la economía mexicana pero yo no lo creo.

“Si no estamos preparados con empresas, con empleo, con liquidez en el sistema productivo, lo que pueda traer de beneficio el tratado es muy relativo, no lo vamos a poder aprovechar, y el ambiente interno de México no es favorable ahora para invertir y desarrollar empresas que puedan aprovecharlo”.

Respecto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, dijo que “es conveniente, es bueno, aunque es un viaje difícil, se va a enfrentar a un presidente antimexicano, xenófobo, con un gabinete igual, proteccionista que no les gusta el libre mercado ni las importaciones de México”.

“No creo que logre cambiar la mentalidad ni de Trump, ni de su gabinete, pero siempre es bueno tener contactos, pero será difícil para AMLO lidiar con un presidente tan volátil y difícil como es Trump, ojalá le vaya bien”.

Turner aclaró que no tiene una relación actual con el gobierno ni con el presidente, “estoy fuera de la situación política y en este momento estamos tratando de ayudar al gobierno a que encuentre el rumbo para que la economía mexicana no caiga tanto como se espera”.

Respecto al aumento en la preferencia electoral de AMLO en Nuevo León de casi siete puntos en junio “sin ser experto en encuestas creo que con el alza en el desempleo y la caída en los ingresos de la gente ningún gobierno puede salir bien librado. Sería inaudito que, perdiendo empleo, perdiendo empresas, ingresos y aumentando la pobreza el gobierno tenga una aprobación, es imposible”.

“Quizá aún no se siente todo el rigor de la crisis, quizá todavía haya cierta inercia de un bajo desempleo antes de entrar de lleno y de ingresos extras del gobierno federal que son buenos para la gente más necesitada, pero son insuficientes, porque al final el motor de la economía son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes). La mayoría de la gente queremos oportunidades y empleo y no queremos depender del gobierno, queremos trabajar”.

Turner destacó que ante la aguda crisis económica se requiere mayor apoyo fiscal del gobierno federal y más liquidez en la economía por parte de Banxico.

“El desempleo se agravó con la desaparición de más de un millón de empleos formales y la salida de la fuerza de trabajo de 12 millones de personas. De no actuar, la pobreza alcanzará a más de 10 millones de personas adicionales y la recuperación no se logrará en lo que resta del presente sexenio”.

“La ANEI hace un llamado al presidente a convocar a las fuerzas económicas, principalmente a las PyMes que emplean a la mayoría de la fuerza de trabajo, a formular un plan de reactivación urgente, serio y suficiente que ayude a paliar los efectos de este pronunciado declive, lo que mandaría un decisivo mensaje de aliento y apoyo a los siete millones de empresarios que somos el motor de este país”.