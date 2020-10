Tiene Sener en pausa 350 mdp de inversiones en Nuevo León

La inactividad de la Secretaría de Energía (Sener) tiene al menos 350 millones de pesos (mdp) detenidos en inversión en nuevas Estaciones de Servicio (ES) de gasolina en la entidad, señaló César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León (NL).

Acusó que la dependencia federal exige a las ES cumplir con la Evaluación de Impacto Social para poder operar, además de realizar dicho trámite de manera personal, sin embargo, es la Sener quien la emite y ésta estará cerrada durante todo este año.

“Esto no tiene lógica. Cómo le reclamas (a la Sener) si la oficina está cerrada, no hay forma. Estamos viendo y analizando en el Clúster cuál sería el mecanismo legal para hacerle llegar a la autoridad, que eso es una incongruencia. Si desde febrero cierran una oficina como la Sener, casi todo un año, quiere decir que no se necesita para nada”, aseguró Cadena Cadena.

El también presidente del Consejo de Grupo Energéticos (Energex) detalló que, “en NL debe haber unas 35 gasolineras paradas, cada una debe de andar en el orden de los diez millones de pesos, esto quiere decir que NL trae 350 mdp detenidos y, en todo el país, nada más por permisos de gasolineras, hay más de tres mil 500 millones de pesos en freno. Ese es el tamaño del boquete, más todo lo que te encuentres de permisos de terminales, permisos de importación y de todos los trámites que se tienen que hacer en la Sener”.

De acuerdo con la lista de Permisos Definitivos Otorgados en Materia de Petrolíferos que publica la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de enero de 2019 a mayo de 2020 se han otorgado 469 permisos para el expendio de gasolinas y diésel en estaciones de servicio.

En Nuevo León sólo se han aprobado 12 en ese periodo y las marcas que operan en este mercado son: Pemex, Oxxo Gas Petro Seven, Total Gulf, BP, Orsan y Shell, entre otras.

De acuerdo con el representante del sector energético en la entidad, el “tortuguismo” en los permisos y trámites es una actitud común en la Sener, principalmente hacia todo aquel organismo que no sea Pemex.

“Esto desalienta e impacta directamente al inversionista que, en algunos casos, a preferido migrar a Colombia sus proyectos. Hay muchas ES que solicitaron permiso, hicieron la instalación, la construcción y no han podido operar. Si el inversionista lo hizo con dinero de él, es menos malo puesto que no está recibiendo un beneficio, pero, si lo hizo con dinero prestado, ahí sí hay hasta un perjuicio porque su inversión no está funcionando.

“Hay mucho capital, vienen y se acomodan si hay certeza, rendimiento y crecimiento en el país, si ven que no, nada más corren y se van a otro lado. Ellos andan buscando invertir aquí o en Colombia, que es un competidor nuestro, que está teniendo un buen crecimiento de un dinero que, en teoría, debió haberse invertido en México”, aseguró Cadena Cadena.

El presidente del Clúster Energético de Nuevo León consideró como excusas para no hacer las cosas, el que el gobierno federal tenga casi en pausa al sector energético argumentando que combate la corrupción.

“No es problema de corrupción, esa es la excusa que se da para no hacer las cosas. Pemex tiene que seguir operando todos los días. Si quieres quitar a los corruptos quítalos, si quieres juzgarlos, júzgalos, pero Pemex es un animal que está vivo y que todos los días tiene que caminar y qué crecer, esa es la diferencia”, aseveró.