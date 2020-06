Tiene Nuevo León récord de contagios y muertes por Covid, en un día

Nuevo León registró la cifra más alta de contagios de Covid-19 y fallecimientos en un día, como consecuencia de la reactivación económica, una transmisión comunitaria alta y la relajación de medidas por parte de la población.

Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, y una de las responsables de dar la actualización de los casos Covid en Nuevo León, informó que se registró el fallecimiento de 14 personas, todas ellas con alguna enfermedad añadida, con lo que la cifra llegó a un total de 210.

Los casos positivos aumentaron en 224, para un total de tres mil 758 personas enfermas acumuladas, desde que llegó la pandemia al estado.

De estos, siete mil 758 pacientes se han recuperado y mil 431 siguen siendo casos activos.

El 24 por ciento requirió hospitalización mientras que el 76 por ciento recibió tratamiento ambulatorio.

El número de pruebas aplicadas hasta el momento es de 51 mil 754.

La especialista dijo que el repunte de los casos positivos que se dio en las últimas 24 horas, “a nadie nos queda duda que una vez que se inició la reapertura (económica) comenzó el incremento de casos. El punto es, en qué momento podemos decir me detengo, me ajusto y continúo o cuánto tiempo me detengo. Claro que tiene que ver y que está directamente relacionado, pero es algo que ya esperábamos y sabíamos que iba a ocurrir”.

Mencionó que aún se tiene en análisis continuar con la reapertura de nuevos negocios.

“Lo están revisando todavía. No es fácil tomar una decisión de cancelar la apertura de más negocios. Creo que a ninguno de nosotros nos queda duda que lo que está ocurriendo. El incremento de casos y de defunciones, es algo muy serio.

Hay que tomar una decisión muy bien analizada. Todos queremos regresar a nuestra normalidad, pero esto no podrá ser así mientras no controlemos el número de casos”.

Becerra Aquino, confirmó que se presentaron tres casos de contagio en el Congreso de Nuevo León, entre los que se encuentran diputados locales. Recomendó a los legisladores utilizar herramientas tecnológicas, como las videoconferencias, para no exponerse a la enfermedad.

Y, aseguró que aún no se ha llegado al punto máximo de los contagios en el estado.

La especialista, no descartó que para el invierno pudieran darse nuevos brotes de Covid en el estado, como está sucediendo en China.

Sin embargo, dijo que, será complicado para el sector salud, diferenciar si los síntomas serán de Covid o de Influenza, por lo que se recomendó a la población que, en cuanto esté disponible la vacuna de influenza acudir a aplicársela