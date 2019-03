Tiene Nuevo León la deuda pública más cara de todo el país

Fuente: Félix Vásquez

El pasado 9 de marzo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado informó que la sobre-tasa conseguida en el nuevo crédito bancario contratado, de casi tres mil mil millones de pesos, fue de solo 0.53 por ciento sobre la tasa TIIE, y que representaba la sobre tasa más baja conseguida en los últimos años para la deuda estatal, sin embargo, el reporte de la deuda de la SHCP para 2018, de manera contrastante pone a Nuevo León en el primer lugar a nivel nacional, ya que paga la tasa de interés más alta en el país.

Es decir, en Nuevo León, durante 2018, pagamos la tasa de interés MÁS ALTA a nivel nacional, para el servicio de la Deuda Pública, la cual fue de 9.9 por ciento anual, a pesar de haber concluido (según esto exitosamente) la reestructuración de los pasivos bancarios del Estado, por más de 30 mil millones de pesos.

Además, obtuvimos también el peor desempeño en contratación de deuda pública neta durante 2018, colocándose el Estado como el mayor contratante de deuda pública, por segundo año consecutivo, y desde que se implementó este indicador, no obstante se decía que ya los niveles de deuda eran insostenibles.

De hecho, la deuda pública estatal (incluyendo Organismos) durante esta administración, ha crecido en más de 17,300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 29.5 por ciento, mientras que la inflación en estos tres años apenas ronda el 12 por ciento, superando ya los 76 mil millones de pesos.

Un tercer farol rojo lo tenemos en el cociente de Deuda a Ingresos, ya que Nuevo león es el Estado con peor cociente, de 111.6 por ciento, seguido de Coahuila con 101.8 por ciento, cuando la media Nacional es de solo 35.7 por ciento de Deuda, como proporción de los ingresos propios.

La reestructura de la Deuda no ha detenido el crecimiento en los pagos por intereses, mientras que los pagos por concepto de Comisiones y Gastos se han disparado, aumento que ha venido acompañado de una mayor opacidad para identificar con precisión el destino de estos recursos, ya que en los propios reportes que turna la Tesorería a la SHCP, se lee que: “Se incluyen las comisiones y gastos de todas las obligaciones de largo plazo ya que no se cuenta con un detalle por crédito. Incluye gastos de honorarios y manejo de cuenta que no son propiamente de los accesorios de deuda”.

Sería muy sano y recomendable que se transparentaran todos estos gastos por “Honorarios”, que como ellos mismos dicen, “No son propiamente accesorios de Deuda”, pues son cientos de millones de pesos que no sabemos a quién se pagaron y por qué conceptos.

Lo más grave de todo esto, es que NO se ve en donde se han invertido todos estos miles de millones de pesos de mayor deuda gubernamental, y para muestra veamos la Inversión en Obra Pública que se le autorizó al Gobierno del Estado para 2018, por más de 2,961 millones de pesos, ya que cerró el año con un subejercicio de 2 mil millones de pesos!!!!

Ah, pero la Inversión FINANCIERA, esa sí creció mucho más que la autorizada, y cierran el año con un “Guardadito” en Fideicomisos superior a los 1,107 millones de pesos, tan solo en 2018.

Por otra parte, el Resultado Presupuestal para 2018 acusa un “Desahorro” de casi 3 mil millones de pesos, cifra por cierto “Sub-estimada” ya que los pagos a proveedores que NO se realizan durante el año, y que se mandan como Adeudos a pagar para el próximo ejercicio (ADEFAS) se reportan superiores a los DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, cuando el promedio de años anteriores rondaba los $800 millones de pesos.

Es importante señalar que estos pasivos con proveedores, producto de gasto devengado NO pagado, no presionan la colocación de más deuda y ayudan a reportar un déficit operativo más reducido al real, aunque para los proveedores, estos retrasos en los pagos les genera problemas de iliquidez, y de mayor requerimiento de capital de trabajo.

Otro “entuerto” que se incluye en el reporte de las finanzas estatales para 2018, es que “desaparecen” los más de 4,332 millones de pesos que se presentaron al inicio del año como excedentes financieros, (EDEFAS) y que los Diputados etiquetaron para ser gastados en 2018, ya que este saldo inicial se ajusta a CERO pesos en el reporte oficial, lo cual amerita una buena explicación.

Lo cierto, es que de un presupuesto de 75 mil millones de pesos que recibió Jaime Rodríguez, lo ha llevado ya a más de 108 mil millones (44 por ciento más) en solo tres años de gestión, y sin ninguna obra pública emblemática en su administración, a pesar del monumental incremento en la Deuda Pública.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.