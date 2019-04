Tiendas Oxxo dejan de ser corresponsal bancario de Banorte

Desde marzo pasado, las operaciones de pagos de tarjeta de crédito o depósitos a los cuentahabientes de Banorte que se podían realizar en las tiendas de conveniencia Oxxo quedaron suspendidas, debido a que no llegaron a ningún acuerdo entre ambas partes, dijo Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte.

El convenio que se tenía con la tienda de conveniencia Oxxo como corresponsal bancario no se renovó en este año para continuar con la alianza, aunque más adelante se podría revisar, indicó el directivo durante la conferencia de prensa para revisar los resultados financieros de la institución.

“En esta ocasión, no hubo un convenio aceptable que favoreciera a las partes. Son programas anuales que se pueden renovar o no, estamos en posibles negociaciones con ellos, pero mientras tanto no se está renovando. Este es un ejercicio dinámico que hacemos todo el tiempo, y esa es la razón por la que no hemos renovado con Oxxo”, explicó el directivo.

Sin esta alianza, el número de corresponsales de Banorte quedó en alrededor de nueve mil.

Bajo la figura de corresponsalía con esta tienda de conveniencia, Banorte integraba a más de 14 mil puntos de atención. La alianza entre Oxxo y Banorte tenía tres años.

SUBE UTILIDAD

La utilidad neta recurrente reportada por el Grupo Financiero Banorte durante el primer trimestre del año ascendió a ocho mil 748 millones de pesos, un crecimiento de un 29 por ciento, con respecto al resultado recurrente del mismo periodo del 2018.

“La fusión con Interacciones resultó como lo esperábamos y así lo demuestra el crecimiento en la cartera de crédito que registró durante este periodo con una alza de 22 por ciento al sumar 762 mil 105 millones de pesos”, señaló Marcos Ramírez.

Por rubro, la cartera de crédito al consumo creció 10 por ciento; comercial 24 por ciento, corporativo 34 por ciento y gobierno 35 por ciento.