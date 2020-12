Thomas Michael Hogg: Ya casi me voy de Monterrey y de México

Fuente: Cortesía

Esta pregunta, ¿por qué estás en México?, me la han hecho muchas veces. Los que me conocen bien saben que creo que me había llegado un llamado para estar aquí. Y vaya que he disfrutado ya 15 años en su país y el mayor tiempo en la poderosa sultana del Norte. Hoy decidí escribir un poco sobre mi historia en México porque me ha gustado tanto estar aquí aprendiendo de y sirviendo a México. Lo que aprendí de mis papás fue que a donde vayas, trata de hacer algo positivo para la sociedad. En eso he andado, buscando aportar a causas sociales.

Hoy en día me preocupa una cosa muy específica. La economía del país. La economía del país está muy mal y dañada en su esencia. Nunca antes en mi vida me he cuestionado si debo y debemos como familia quedarnos en México. Creo que no hay otro mejor lugar en el mundo cómo México, en donde tus hijos pueden crecer en un ambiente todavía sano, de valores y principios. Dónde por un lado existe la corrupción y la inseguridad pero por otro parte hay personas y familias creyentes y conservadoras, lo que al final del día me ha hecho quedarme en su país.

Aunque hay empresas grandes como Bimbo quienes son un caso de éxito mundial por su alta competitividad. Me ha tocado ver y aprender del liderazgo de los Servitjes que se basa en valores, principios y en lo más importante de cualquier empresa, su gente. Lo más llamativo ha sido el enfoque hacia el capital humano.

Las empresas grandes como Bimbo están muy bien. Ahí vimos la participación política en la inauguración esta semana, ojalá el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprenda algo de esta cita, donde aparecen al lado de un verdadero líder. No sólo para salir mediáticamente en la foto si no entender que la iniciativa privada es la que siempre ha sacado adelante al país.

La iniciativa privada da empleo, desarrollo y bienestar. Ojalá, se cambie el rumbo con el liderazgo de Tatiana Clouthier. Las políticas económicas de la nueva administración liderado por el presidente Andres Manuel han tenido cierta improvisación en materia de investigación, desarrollo de las PyMEs y competitividad. Ni hablar del mal enfoque inicial de querer ver en la iniciativa privada el mal necesario y causante de la corrupción y de la pobreza. En cualquier país con bienestar y poca pobreza las PyMEs son el motor de la economía. En México no es así.

Ese motor de la economía mexicana se parece todavía en varias partes un poco a un bocho de los años 80. Le falta mas tecnología, rapidez y funcionamiento. Más del 95 por ciento de las PyMEs no participan en las cadenas globales de valor aunque tienen como vecino a Estados Unidos y el aún más importante tratado de libre comercio en todo el mundo.

No veo políticos que entiendan este potencial que tienen las PyMEs Mexicanas. Las administraciones del Gobierno Federal y sus líderes Fox, Peña Nieto, Calderón y López Obrador nunca entendieron a profundidad que la solución para lograr una prosperidad nunca antes visto en México está relativamente sencilla. Una mayor competitividad y productividad de las PyMEs es la solución para el país. En general opino que México es un país sobrediagnosticado. Tanto análisis y síntesis de los problemas están en la mesa y de conocimiento de muchos. La pregunta es ¿Quién hará el cambio? ¿Quiénes serán los líderes qué sacarán a su país adelante con una transformación verdadera, ética y con un enfoque de desarrollo y competitividad?

Las elecciones del 2021 serán históricas. Están en juego 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, 1,900 ayuntamientos, las 16 alcaldías de la CDMX y el Congreso. Nuevo León por ejemplo. ¿Quién será él o la mejor para uno de los estados clave para la generación de empleo y competitividad? ¿Ese / esa líder tiene el discernimiento y el equipo de trabajo para transformar los temas económicos, sociales y ambientales?.

Clara Luz, Samuel García, Christian Gossler, Adrián de la Garza, Felipe Cantú, Víctor Fuentes, Candelario Maldonado.. ¿Ganará él o la mas popular o la persona con mayor capacidad? Sabemos que para llegar a un puesto político importante tienes que ser tanto un(a) buen(a) candidato/a y un(a) buen(a) gobernador(a). Yo creo que lo mas importante es que sea el o la líder que sea en Nuevo León, Jalisco, etc. deben ser personas que se rodeen y contraten expertos en su área. Lo que hunde a México es la improvisación. Hay que contratar expertos que ayuden a hacer a México más competitivo empresarial y políticamente hablando. Y no sólo contratar estos expertos si no escucharlos para tomar mejores decisiones e implementar acciones 8020.

Si México crea líderes que logren aprovechar las oportunidades y el desarrollo de su gente México será otro país. Ojalá en unos 20 años le podré decir a mis hijos alemanes-mexicanos: "Estando en el 2040, te conviene quedarte con tu familia en México. Primero, por los valores mexicanos y segundo por las oportunidades. En las últimas décadas realmente había una transformación. Y no me refiero a la 4T en ese entonces. Me refiero a que había gente íntegra y capaz que levantaron al país y hoy es uno de los países mas avanzados y prósperos manteniendo su esencia conservadora y familiar.

Vaya que sueño mexicano. Vine a decirles esto y a hacer equipo para que México sobresale. Empujarlos a creérselo. Por eso he hablado y dado conferencias a miles de universitarios en las universidades públicas y privadas mas importantes del país. Para mi el futuro de México está en la joventud. Vaya que talento hay. Hay que hacer productiva está generación joven talentosa. A cumplir el sueño mexicano. ¿Están conmigo?.

Y no se preocupen aún no me voy de México. Todavía me encanta estar aquí con la familia. México es un gran país principalmente por su gente.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.