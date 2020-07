Thomas Michael Hogg: ¡Y ahora nos lideran mujeres!

Fuente: Cortesía

En el ejercicio de resolver la gran duda de cómo solucionar esta crisis y los retos que tenemos, resaltan Angela Merkel y Ursula Von der Leyen. Ellas trabajaron juntas en el partido líder de Alemania CDU (Unión Cristiana Democrática en sus cifras en español) por más de 15 años. Una como canciller y la otra como Ministra de Defensa, Ministra de Trabajo y Ministra de Familia, Tercera Edad y Juventud. Von der Leyen es madre de siete hijos, fue ama de casa durante la década de 1990 y vivió durante cuatro años en Stanford, California, mientras que su esposo estaba en la facultad de la Universidad de Stanford.

Alemania, con estas dos mujeres fuertes, está tomando la presidencia de la Unión Europea y la de la Comisión Europea. Prácticamente, se puede decir que Europa está en manos de mujeres, mujeres alemanas.

Es interesante ver cómo ellas lideran, con qué medios y con qué fin común. El medio es la unificación y Alemania tiene experiencia unificando el occidente y el oriente. El medio en otra palabra es colaboración y el fin es crecimiento. Muy simple y a la vez tan poderoso, pero difícil de lograr.

"Necesitamos que los países se unan, trabajen juntos y logren metas en conjunto", dijo Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, en la reciente Cumbre de la Unión Europea con la República de Corea.

Esto enfatiza que la estrategia más importante durante la crisis es tener una fuerte cooperación bilateral/multilateral para impulsar nuevamente las economías. Ahora con Angela Merkel, la canciller alemana, asumiendo también la presidencia de la Unión Europea, hay realmente dos mujeres liderando el mundo occidental (europeo) con grandes habilidades y visión. Incluso es más crucial enfocarnos en los rasgos y en el buen estilo de liderazgo, en vez de sólo ver el hecho que son mujeres, para no entrar en la polémica discusión de quién es mejor líder, el hombre o la mujer. La palabra "líder" tiene los dos géneros, masculino y femenino, y el mundo necesita más liderazgo de ambos. Analizaremos y sintetizaremos entonces la causa raíz de un(a) buen(a) líder.

Al final, es bueno y da esperanza ver que Europa es liderado sabiamente por mujeres en estos tiempos difíciles, porque ellas sí saben escuchar. Ellas dos saben conversar y me refiero conversar en los foros correctos, no en una sesión mañanera diaria con prensa ni impulsivamente vía Twitter. Además, ellas dos saben colaborar mejor que muchos otros líderes actuales. Angela y Ursula no ignoran los hechos que unir fuerzas es clave ahora y que la polarización extrema y confrontaciones sólo nos llevan a tener una crisis aún mucho más profunda. En muchos países exitosos el gobierno hace una mancuerna sana con la iniciativa privada y en estos países existen acuerdos de libre comercio con otros países socios clave. Estos acuerdos realmente se pueden aprovechar mutuamente colaborando productivamente.

Es bueno ver a AMLO reunirse con Trump. Donald y Andrés Manuel tienen estilos de liderazgo muy particulares. Claro, pueden aprender de sus colegas líderes femeninas sobre escucha, análisis y síntesis. Pero que bueno que están fomentando ahora la colaboración porque el T-MEC es una gran oportunidad. La importancia de este acuerdo se muestra con su crecimiento de más de 500 por ciento en valor económico en los últimos 20 años. Es un impulsor importante para que el PIB en la región crezca. El futuro crecimiento depende entonces de la buena colaboración y relaciones bilaterales que Andrés Manuel debe fomentar con EUA, pero de igual manera con Asia y Europa. Sin Proméxico esto ahora es más difícil, pero fomentar la inversión y colaboración extranjera debe estar en la agenda del presidente mexicano con una prioridad muy alta. Sería bueno que AMLO fuera a Puebla a observar como creció la región con la inversión alemana de Volkswagen en las últimas décadas donde ahora la planta de Audi es una joya liderada por un mexicano. A partir del 01 de julio de 2020, Edgar Casal Álvarez esta al cargo de la Dirección General de Audi de México. Audi de México y todo el Grupo Volkswagen de México dan empleo formal a muchos mexicanos. Sería bueno que AMLO viera lo que está haciendo Nuevo León en el tema como atraer inversión y como existe una infinidad de PyMEs mexicanas competitivas que lograron ser proveedores clave en las cadenas de suministro. La planta de Nemak es un buen ejemplo de una empresa grande surtiendo globalmente, pero hay también muchas PyMEs regias que surten a las cadenas globales en el sector de manufactura, automotriz, electrodoméstico, entre otros. Con el T-MEC Nuevo León va a crecer aún más a mediano plazo.

El futuro juego de competitividad y crecimiento económico se da en regiones donde hay fuertes clusters con capital humano capaz. Monterrey (Nuevo León) se está convirtiendo en un hub internacional cada vez más atractivo. Solo hay que ver como Asia sigue invirtiendo fuerte en el estado o como la región de Alberta de Canadá fomenta la colaboración con Nuevo León. ¿Por qué? Porque hay líderes políticos y empresariales que buscan la colaboración con cooperaciones internacionales sobre un enfoque de generar valor económico y una situación ganar-ganar. Tenemos que unificar a México haciendo el país más competitivo, con más unión y mejor colaboración. Esto dará al país el crecimiento tan necesario. Y así, el bienestar vendrá como adyacencia natural.

Para mí es muy sencillo. México debe potencializar el sector privado (en especial el de las PyMEs) y buscar colaborar mejor con socios comerciales en todo el mundo, en especial con Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces lo repito, es bueno ver a AMLO reunirse con Trump, porque puede abrir un camino a reactivar empleos y recuperar el crecimiento para ambos países.

El autor es Managing Director TMH Consulting & Investment Group.

