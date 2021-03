Thomas Michael Hogg: ¡Qué gran país! - Las bondades de México

Fuente: Cortesía

México es un gran país. He viajado desde Tijuana a Santa Rosalía a La Paz y Los Cabos. Desde Los Mochis y Mazatlán a Tepic. En otros viajes de Guadalajara a Ciudad de México y de ahí a Boca del Río. En otro viaje a Acapulco. Conozco el Norte Ciudad Juárez hasta Matamoros. También el Sur desde Villahermosa, Palenque y Tuxtla Gutiérrez a Mérida. También conozco Colima, Manzanillo y Barra de Navidad. De Zacatecas a Guanajuato. También conozco San Luis, Querétaro, Aguascalientes y León. He estado en Hermosillo, Puerto Vallarta, Toluca y muchas veces en Veracruz. Obviamente conozco bien Monterrey, Santiago, Allende y Saltillo. Tengo amigos de Campeche, Monclova, Torreón, Mexicali, Ciudad Victoria, Durango y Chihuahua. Su país es increíble y me falta aún más por conocer.

Siempre digo que no te quedas más de 15 años en un país si no te gusta. México se destaca por su actitud servicial. En lo económico hay retos muy fuertes, pero me sorprende que México hace dos décadas estuvo dentro de las 10 economías más importantes del mundo y según el análisis de hace unos años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México pudiera ocupar el séptimo u octavo lugar de las economías más grandes del mundo en 30 años. Entonces las grandes preguntas son: ¿Cuáles son las ventajas y fortalezas de México? ¿Qué hay que recordar y sobre qué debe construir el país?.

Creo que no hay otro mejor lugar en el mundo cómo México, en donde tus hijos pueden crecer en un ambiente todavía sano, de valores y principios. Donde por un lado existe la corrupción y la inseguridad, pero por otra parte hay personas y familias creyentes y conservadoras, lo que al final del día me ha hecho quedarme en su país. Creo que también hay ejemplos en México de un excelente liderazgo y del porqué quedarte en el país. Lorenzo Servitje o Eugenio Garza Sada tenían un liderazgo bien profundo. Ernesto Zedillo es un ejemplo de un buen presidente. Armando Fuentes Aguirre, Catón, es un ejemplo de escritor y periodista. Denise Dresser también. Felipe González y González en la academia. Estela Villarreal Junco ha tenido un liderazgo social ejemplar y recuerdo también a Luis Fernando Tena en las olimpiadas de Londres. En una u otra forma tuve el privilegio de conocerlos y/o aprender de ellos, y hay una lista larga de buenos modelos mexicanos a seguir.

Además, hay empresas grandes como Bimbo, las cuales son un caso de éxito mundial por su alta competitividad. Me ha tocado ver y aprender del liderazgo de los Servitjes que se basa en valores, principios y en lo más importante de cualquier empresa, su gente. Lo más llamativo ha sido el enfoque hacia el capital humano. Necesitamos más de estas empresas en México.

La coyuntura y el déficit comercial que tiene EUA con China, lleva a México tener la gran oportunidad del desarrollo regional en sectores estratégicos, definir una estrategia de promoción internacional y encontrar nuevas políticas para la creación de empleos. EUA necesita un México fuerte y va a jalar al país a ser mejor, y exportar aún más hacia el Norte. Recordemos que, en 25 años del TLCAN, México ha tenido un crecimiento en el comercio de más de 600 por ciento con EUA. El T-MEC es una herramienta sólida que a mediano y largo plazo da cierta certidumbre a los inversionistas.

Eventos internacionales sobre la industria 4.0 en México como la Hannover Messe México / Industrial Transformation México, apoyado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, son tan positivos e importantes para el desarrollo del país tanto a nivel gubernamental como para la iniciativa privada. Hay sectores como el manufacturero, el agroalimentario, el turismo, la construcción y la logística que tienen un buen futuro después de la pandemia siempre y cuando haya más inversión en estos ámbitos.

Hay que darle de nuevo sentido al "Sí se puede" mexicano. Considero que la iniciativa privada debe ser la solución para sacar adelante al país. Como dijo el gran empresario Don Lorenzo Servitje: "Los empresarios no nos desanimamos a la primera. Somos como lagartijas apedreadas: sabemos correr, escondernos, defendemos y estar alerta. El empresario / la empresaria tiene el empuje hacia la acción (con principios y valores) y es un(a) profesional de la eficacia. Para llegar aún más lejos se requiere: trabajo, dedicación, austeridad, esfuerzo y exigencia diaria". La mayor esperanza que tiene México sigue siendo su generación joven. Alemania y Japón tienen una población con una edad promedio de 46 años. EUA tiene 37 años en promedio. México, 27 años. Lo repito, 27 años. México tiene una ventaja competitiva enorme. México tiene una generación de oro como lo he mencionado en muchos foros.

El Sueño Mexicano significa creer y tomar acción para que en el 2050 logren trascender como sociedad a un México exitoso y desarrollado. Crear un México diferente a lo que se conoce hoy en día. Se busca que México construya sobre la esencia de sus valores familiares y éticos, transformando el país con una mejor educación, con más innovación e inversión en tecnología y con una mayor competitividad de las PyMEs. Hay que generar más oportunidades para los jóvenes y ayudarles en el camino para lograr sus metas y propósitos. Por favor mexicanos, desde la presidencia hasta cualquier ciudadano y joven, por favor crean en su país, rompan paradigmas, y aprovechen la gran oportunidad que tienen. Logremos que México brille.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.