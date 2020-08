Thomas Michael Hogg: Para llorar la situación en México, pero hay una esperanza

Fuente: Cortesía

En 2018 la OCDE evaluó 1.5 millones mexicanos de 15 años. Sólo uno por ciento de los estudiantes mexicanos mostró habilidades avanzadas en lectura, en donde pudieron comprender textos largos. En su prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, México también está por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas y ciencias, así ocupando uno de los últimos lugares en el ranking. Ahí vuelve a surgir el tema de la competitividad.

Pero quisiera ver el panorama desde el punto de vista de los jóvenes. La educación es el pilar para cualquier sociedad y también tiene un impacto en la futura economía. Millones de jóvenes mexicanos están hoy en día sin un futuro claro y las preguntas que hay que hacer son: ¿Qué futuro enfrenta la juventud del país? ¿Cómo se puede hacer productiva la generación talentosa que tiene México?

Para los jóvenes universitarios y escolarizados se pinta un futuro negro. A corto plazo la deserción, la salida del colegio o de la universidad, nunca ha sido mayor. Para este año escolar las cifras prevén que hasta un 20 por ciento de la matrícula, dependiendo de su nivel socioeconómico y geografía, descontinua su educación. De los que ahora continúan su educación aproximadamente un 70 por ciento ni siquiera tiene una interacción adecuada con sus maestros por el cierre de la educación presencial y porque la mayoría de las familias con múltiples hijos no tiene más que un aparato inteligente con acceso a internet. Hay casos en los que ahora no tienen suficiente comida y a la par tienen que comprar saldo para su celular para que los hijos pueden mandar digitalmente una tarea a su maestro. Los estudiantes recién graduados enfrentan de igual manera una dificultad nunca antes vista de encontrar un empleo digno y retador. Más del 40 por ciento de las empresas han bajado los sueldos, así afectando también muchos empleados entre 20 y 30 años.

La crisis mostró claramente una sola cosa, donde existía un problema ese problema ahora se potencializó. Entonces, parece que México saldrá de la crisis con más de lo mismo o aún peor. Falta invertir en la educación y la capacitación de la nueva generación.

Theodore William Schultz, Premio Nobel como Economista en 1979 dijo: "Para el crecimiento del ingreso nacional es necesario incluir, además de los factores capital y trabajo, un tercer factor, que considera el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Lo que muchos economistas no comprenden es que los pobres no están menos preocupados por mejorar su vida y la de sus hijos que los ricos."

El abandono de un proceso de enseñanza-aprendizaje es muy costoso y pocos líderes políticos están conscientes que este golpe, por una parte causado por el Covid-19 y por otra parte por la constante situación política desordenada, puede tener consecuencias severas en los próximos diez años. El costo de oportunidad es tan alto porque la falta de educación tiene una correlación con el futuro PIB per cápita y con la futura productividad laboral del país. El PIB por hora trabajada es la herramienta que mide esa productividad laboral. Mide la eficiencia de la mano de obra, la cual se combina con otros factores de producción y se utiliza en el proceso de producción. La solución para que un PIB tenga un crecimiento constante depende que las empresas mejoren y participen en las cadenas globales de valor. El crecimiento del PIB también depende de la competitividad de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Por supuesto, el crecimiento del PIB y el bienestar del pueblo también dependen de las políticas económicas y sociales del gobierno federal. El crecimiento de un país también depende de su estado de derecho.

Pero si México no entiende que ciertos problemas tienen que ver con la aplicación de los recursos, la nueva generación mexicana tendrá un futuro muy pero muy difícil. Los empresarios y los políticos deben en primer lugar entender y mejorar su propia productividad para poder invertir los recursos adecuadamente. Esto implica también invertir en el capital humano.

De los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en productividad laboral, esto de acuerdo con la medición que realiza el organismo con el mencionado indicador, el Producto Interno Bruto por hora trabajada. México se sitúa actualmente más de 60 por ciento por debajo del promedio de la productividad laboral de la OCDE. Cada trimestre el INEGI publica el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) y desde 2016 no hay crecido más de uno por ciento y desde el segundo trimestre de 2018 este indicador tiene una tendencia negativa. Se explica esta tendencia con el mal desempeño económico de los grandes sectores del aparato productivo nacional, las actividades secundarias que engloban a industrias como la petrolera, manufacturas y construcción. Al final, el indicador global refleja que el país tiene una baja capacidad de generar valor agregado y eso repercute en el bajo crecimiento económico.

La pregunta para la microeconomía es si los empresarios de las medianas y pequeñas empresas realmente están conscientes de su productividad.

La pregunta para los políticos gobernantes es si realmente entienden que el no mejorar la economía y la productividad tendrá un impacto negativo a la mayor esperanza que tiene México. La mayor esperanza que tiene México sigue siendo su generación joven. Alemania y Japón tienen una población con una edad promedio de 46 años. EUA tiene 37 años en promedio. México 27 años. Lo repito, 27 años. México tiene una ventaja competitiva enorme. México tiene una generación de oro como lo he mencionado en muchos foros. Pero no he visto ningún o muy pocos políticos entienden esta ventaja competitiva y menos alguien con un plan viable de aprovechar esta ventaja.

Esta generación de oro ha visto un México con una complejidad política con administraciones gobernantes con poco rumbo en lograr un México prospero y creciente. Esta generación ha visto como la impunidad y la corrupción son parte del día día. ¿Una novela sin fin?

La esperanza que veo en y para México son los jóvenes. Deben invertir en ellos. La educación del futuro capital humano se vuelve clave. Más lectura y formación en vez de Facebook, Instagram y TikTok. Los jóvenes pueden y deben romper los paradigmas mexicanos de siempre. Una buena pregunta sería cómo formar los jóvenes de hoy y darles un futuro. ¿Con mejorar la educación pública? ¿Con más intercambios estudiantiles? ¿Con un enfoque de mejorar las competencias que exige PISA? ¿O con educación dual?

Un factor que es muy importante para la futura productividad es el así llamado "training on the job", la formación práctica en el empleo. Las empresas mexicanas deben formar su mano de obra y ofrecerles que trabajen con las mejores prácticas y herramientas tecnológicas. El modelo alemán que incrementa las competencias de los estudiantes de carreras técnicas y que mejora la productividad de una empresa se llama educación dual. Este modelo ha permitido a Alemania reducir el desempleo en los jóvenes, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida de su población y desarrollarse económicamente.

Nuevo León empezó aplicar la educación dual hace 10 años dentro de la Alianza para la Transferencia Tecnológica. Hoy en día, Nuevo León se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional en la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) con miles de empresas participantes, entre ellas Caterpillar, Cuprum, Daimler, Deacero, Femsa, Grupo Senda, Metalsa, Nemak, Qualtia Alimentos, Siemens, Sigma y Ternium. Ojalá las empresas grandes del estado sigan invirtiendo en este programa a pesar de la crisis actual.

La esperanza para un futuro mexicano más prospero está en la generación joven y es importante abrir espacios de aprendizaje para ellos. Los jóvenes solo van a adquirir las competencias necesarias para competir dentro de una empresa o emprender un negocio. Los jóvenes mexicanos solo pueden hacer a México una potencia mundial teniendo aprendizajes y crecimiento profesional.

Me acuerdo de mi educación dual en uno de los bancos comerciales más importantes de Alemania hace 20 años. Fue una experiencia invaluable. Así mismo, luego fue muy trascendente estudiar en una universidad pública de ciencias aplicadas. Siendo una universidad pública, la Universidad de Pforzheim, estaba entre las tres mejores de todo Alemania en economía y el costo de los estudios fue casi gratis. Agradezco la formación y las oportunidades que se me abrieron luego de trabajar en Adidas, una de las empresas más innovadoras y competitivas hoy en día. Todo eso fue habilitado por el enfoque en el capital humano y por un enfoque a dar oportunidades a un joven. Un enfoque de mejorar la toma de decisión y desarrollar competencias para crecer como persona y buscar crecer empresas donde se replica esta formula de éxito. Estoy seguro que la educación en mi país natal sigue siendo el pilar como pasan el conocimiento y la competitividad de una generación a la siguiente.

México tiene un futuro a corto plazo difícil. Pero considero que a largo plazo con su generación joven talentosa podría tener una esperanza. Una mejor gestión y excelente ejecución de estrategias macroeconómicas y microeconómicas concluirán en un México mucho más exitoso. Un diálogo con los jóvenes es necesario también. Deben entender que está pasando en la política, en la economía y en las empresas.

¿Qué haces tú, político mexicano, con el futuro de y para los jóvenes mexicanos? ¿Qué haces tú, empresario/a mexicano/a, con el capital humano? ¿Qué haces tú, empleado mexicano, para hacer más competitiva tu empresa? ¿Qué haces tú, estudiante mexicano/a, para entender la situación del país y exigir cambios?

¡Modifiquemos la manera de pensar y hacer las cosas en México! Las ventajas competitivas que tiene México son obvias: sus valores de familia y principios de la generación antigua, su bioversidad, sus recursos naturales, su nuevo acceso a educación, su mano de obra calificada y accesible, sus tratados comerciales, su cercanía a Estados Unidos, y su generación joven. Manos a la obra, sí se puede. El sueño mexicano visualiza un país prospero y competitivo. Seamos parte de la solución y no parte del problema.

El autor es Director de TMH Consulting & Investment Group.

