Thomas Michael Hogg: La falta de planeación sale muy cara

Fuente: Cortesía

La falta de planificación de un tomador de decisión tiene un alto costo de oportunidad. Me asusta ver día por día el desperdicio de recursos y la falta de crecimiento de empresas, instituciones y gobiernos.

En un estudio que realizamos en TMH Consulting & Investment Group, hemos observado que más del 50 por ciento de las empresas no cuentan con un robusto proceso de planificación de su crecimiento. A nivel gubernamental, con mucho respeto hacia los Gobiernos Federales de México (el actual y los pasados), hemos observado también una falta de planeación estratégica.

¿Cuáles son las causas raíces en la falla de no planear bien un futuro exitoso?

Ausencia de una visión, carencia de enfoque, síndrome de procrastinación, ignorancia, improvisación e incapacidad son ejemplos del por qué el crecimiento de un país, un estado o una organización no se da. Un estudio de River Group / Inglaterra sobre Directores Generales en el mundo revela que los "first-time CEOs" que fallan carecen primordialmente de preparación para el cargo.

En realidad, los nuevos directores ejecutivos, empresarios/as o políticos no poseen todas las habilidades ni la experiencia de liderazgo necesaria. Parece muchas veces una capacitación en el trabajo (training on the job), mientras que los miembros del consejo, los empleados, los clientes y los socios comerciales juzgan cada paso del camino. ¿Les suena haber visto esto en la política o hasta en su empresa también? Si como máximo tomador de decisión sobre una operación no tienes un plan de generar valor para tu cliente, tu organización y tus empleados la realidad de malos resultados te alcanzará muy rápido.

Liderar un país, una empresa o un equipo de trabajo no se hace con pensamientos o buenos deseos. Liderar se lleva a cabo con un buen análisis, síntesis, preparación, toma de decisión acertada, determinación, colaboración y ejecución en forma y tiempo. Todos estos elementos deben ser parte de un buen plan.

Alemania es el país con más inversión en consultoría de negocio. Planeamos demasiado. Un amigo de la India, graduado de Harvard, me dijo un día. "Mira, cuando los alemanes quieren poner un planta en el extranjero lo planean 2 a 3 años antes. Cuando nosotros queremos poner un planta revisamos y nos vamos para allá durante un año poniendo en marcha la operación y aprender sobre el camino."

A nosotros los alemanes, nos califican muchas veces como rígidos. Claramente, hay peligros de caer en el extremo de la rigidez y la falta de escucha, pero en el fondo cierta rigidez de la cultura alemana tiene que ver con tener un plan y seguirlo. En el ámbito empresarial encontramos estudios que avalan que en el 25 por ciento de todas las industrias que existen siempre hay una empresa alemana en el Top 4.

Según el periódico "Die Welt", Alemania es el país con mas empresas líderes en las distintas industrias que existen. Hay más de mil 500 empresas alemanas que son el líder en ventas en su segmento o una industria específica.

Ahí, la economía alemana tiene su fortaleza de sus PyMEs, porque son esas empresas que buscan la más alta calidad en el segmento que diseñan productos o servicios muy específicos. El alto estándar de calidad y preparación de una compañía alemana tiene como consecuencia una demanda natural global. Por eso Alemania es después de China, el país líder en exportación en valor económico.

El éxito de las PyMEs alemanas tiene que ver también que esas empresas tienen un proceso de planeación implementado. El avance viene de visión y un entendimiento causa efecto. El mejor ejemplo es ver el actuar de una canciller como Angela Merkel, que apuesta cada año al desarrollo de las PyMEs y las universidades con un presupuesto aplicado de más de 3 por ciento del PIB en Investigación y Desarrollo.

Según datos de la OCDE, México invierte menos de un por ciento en I+D y lo peor es que una buena parte de este presupuesto se pierde en la corrupción o la incapacidad de colocarlo sabiamente.

Profundizando sobre la situación actual, en México más del 95 por ciento de las PyMEs Mexicanas no participan en las cadenas globales de valor principalmente por falta de información y planificación. Los estados mas exitosos, económicamente hablando, son aquellos que tienen una base de empresas líderes en su industria nacional e internacional.

Entre el 20 a 30 por ciento de las empresas líderes en el país vienen de Nuevo León o tienen un trasfondo regio. Este liderazgo empresarial tiene que ver con principios de ahorro y trabajo, pero seguramente también con la capacidad de planear el futuro y perseguir una visión arduamente.

En mis 15 años en México he tenido la oportunidad de haber interactuado con muchos empresarios y políticos, y he conocido mucha gente capaz e íntegra. Esa gente debe liderar el país y las empresas. También he hecho hincapié en muchos foros y conferencia que el futuro de México esta en su generación joven talentosa que tiene.

Ojalá que los tomadores de decisión actuales y futuros tomen más en cuenta la planeación. Una planeación que contempla romper paradigmas y sostener un fuerte crecimiento con desarrollo y preparación.

México se merece líderes preparados con una visión diferente y poderosa. Para 2021, Nuevo León se merece un nuevo gobernador con un plan y una capacidad de ejecución que potencializa el poder de desarrollo de la región.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.